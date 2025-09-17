encryptSIM (ESIM) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0 $ 0 $ 0 24J Rendah $ 0 $ 0 $ 0 24J Tinggi 24J Rendah $ 0$ 0 $ 0 24J Tinggi $ 0$ 0 $ 0 Sepanjang Masa $ 0.00577271$ 0.00577271 $ 0.00577271 Harga Terendah $ 0$ 0 $ 0 Perubahan Harga (1J) +11.17% Perubahan Harga (1D) +4.33% Perubahan Harga (7D) +45.72% Perubahan Harga (7D) +45.72%

encryptSIM (ESIM) harga masa nyata ialah --. Sepanjang 24 jam yang lalu, ESIM didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi ESIM sepanjang masa ialah $ 0.00577271, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, ESIM telah berubah sebanyak +11.17% sejak sejam yang lalu, +4.33% dalam 24 jam dan +45.72% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

encryptSIM (ESIM) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 310.82K$ 310.82K $ 310.82K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 310.82K$ 310.82K $ 310.82K Bekalan Peredaran 1.00B 1.00B 1.00B Jumlah Bekalan 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Had Pasaran semasa encryptSIM ialah $ 310.82K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran ESIM ialah 1.00B, dengan jumlah bekalan sebanyak 1000000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 310.82K.