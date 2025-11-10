END Harga Hari Ini

Harga langsung END (END) hari ini ialah $ 0.00640138, dengan 4.75% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa END kepada USD penukaran adalah $ 0.00640138 setiap END.

END kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 773,373, dengan bekalan edaran sebanyak 120.81M END. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, END didagangkan antara $ 0.00606976 (rendah) dan $ 0.00645981 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 0.087624, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.00383942.

Dalam prestasi jangka pendek, END dipindahkan +0.13% dalam sejam terakhir dan -10.21% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.

END (END) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 773.37K$ 773.37K $ 773.37K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 3.20M$ 3.20M $ 3.20M Bekalan Peredaran 120.81M 120.81M 120.81M Jumlah Bekalan 500,000,000.0 500,000,000.0 500,000,000.0

Had Pasaran semasa END ialah $ 773.37K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran END ialah 120.81M, dengan jumlah bekalan sebanyak 500000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 3.20M.