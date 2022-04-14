Tokenomik End Federal Reserve (EFR)

Lihat cerapan utama tentang End Federal Reserve (EFR), termasuk bekalan token, model pengedaran dan data pasaran masa nyata.
End Federal Reserve (EFR) Maklumat

It’s time to CTO the dollar,

The notoriously down trending currency of the U.S. has reached it’s generational top.

The dollar has infinite supply, constantly being printed and printed by those with no regard for what it does to the little guy.

Is this in whose hands you wish to leave your wealth??? No more.

It’s time to CTO the dollar IT’S TIME FOR THE MEME REVOLUTION.

THIS BULL CYCLE OUR MISSION IS SIMPLE: TO FLIP THE DOLLAR. There are 2T USD in circulation. While the Fed holds 6.967 TRILLION US DOLLARS. All of it is worth nothing, and not in our hands or control.

$EFR is purely in the hands of the people. Held only by those worthy of this vision. Our first target will be to flip the amount of $ in FED holdings. AKA 6.969 trillion mcap…

Laman Web Rasmi:
https://www.federalreserve.meme/

End Federal Reserve (EFR) Tokenomik & Analisis Harga

Teroka tokenomik utama dan data harga untuk End Federal Reserve (EFR), termasuk modal pasaran, butiran bekalan, FDV dan sejarah harga. Fahami nilai semasa dan kedudukan pasaran token sepintas lalu.

Modal Pasaran:
$ 22.64K
Jumlah Bekalan:
$ 999.83M
Bekalan Edaran:
$ 999.83M
FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):
$ 22.64K
Tertinggi Sepanjang Masa:
$ 0.02534461
Terendah Sepanjang Masa:
$ 0
Harga Semasa:
$ 0
Tokenomik End Federal Reserve (EFR): Metrik Utama Diterangkan dan Kes Penggunaan

Memahami tokenomik End Federal Reserve (EFR) adalah penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, kemampanan dan potensinya.

Metrik Utama dan Cara Ia Dikira:

Jumlah Bekalan:

Bilangan maksimum token EFR yang telah atau akan dicipta.

Bekalan Edaran:

Bilangan token kini tersedia di pasaran dan dipegang oleh orang awam.

Bekalan Maks:

Had tetap tentang bilangan token EFR yang boleh wujud secara keseluruhan.

FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):

Dikira sebagai harga semasa × bekalan maks, memberikan unjuran jumlah had pasaran jika semua token berada dalam edaran.

Kadar Inflasi:

Mencerminkan betapa pantas token baharu diperkenalkan, menjejaskan kekurangan dan pergerakan harga jangka panjang.

Mengapakah Metrik Ini Penting untuk Pedagang?

Bekalan edaran yang tinggi = kecairan yang lebih besar.

Bekalan maksimum terhad + inflasi rendah = potensi kenaikan harga jangka panjang.

Pengedaran token telus = kepercayaan yang lebih baik dalam projek dan risiko kawalan berpusat yang lebih rendah.

FDV tinggi dengan had pasaran semasa yang rendah = kemungkinan isyarat penilaian berlebihan.

Setelah anda memahami tokenomik EFR, terokai EFR harga langsung token!

Penafian

Data Tokenomik pada halaman ini adalah daripada sumber pihak ketiga. MEXC tidak menjamin ketepatannya. Sila buat kajian menyeluruh sebelum melabur.