Enki (ENKI) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0 $ 0 $ 0 24J Rendah $ 0 $ 0 $ 0 24J Tinggi 24J Rendah $ 0$ 0 $ 0 24J Tinggi $ 0$ 0 $ 0 Sepanjang Masa $ 0$ 0 $ 0 Harga Terendah $ 0$ 0 $ 0 Perubahan Harga (1J) -- Perubahan Harga (1D) -5.16% Perubahan Harga (7D) -8.63% Perubahan Harga (7D) -8.63%

Enki (ENKI) harga masa nyata ialah --. Sepanjang 24 jam yang lalu, ENKI didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi ENKI sepanjang masa ialah $ 0, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, ENKI telah berubah sebanyak -- sejak sejam yang lalu, -5.16% dalam 24 jam dan -8.63% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Enki (ENKI) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 110.18K$ 110.18K $ 110.18K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 110.18K$ 110.18K $ 110.18K Bekalan Peredaran 929.81B 929.81B 929.81B Jumlah Bekalan 929,814,396,185.8367 929,814,396,185.8367 929,814,396,185.8367

Had Pasaran semasa Enki ialah $ 110.18K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran ENKI ialah 929.81B, dengan jumlah bekalan sebanyak 929814396185.8367. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 110.18K.