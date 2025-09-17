ENKI Protocol (ENKI) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 1.2 $ 1.2 $ 1.2 24J Rendah $ 1.24 $ 1.24 $ 1.24 24J Tinggi 24J Rendah $ 1.2$ 1.2 $ 1.2 24J Tinggi $ 1.24$ 1.24 $ 1.24 Sepanjang Masa $ 18.38$ 18.38 $ 18.38 Harga Terendah $ 1.061$ 1.061 $ 1.061 Perubahan Harga (1J) +0.66% Perubahan Harga (1D) +1.81% Perubahan Harga (7D) +8.55% Perubahan Harga (7D) +8.55%

ENKI Protocol (ENKI) harga masa nyata ialah $1.22. Sepanjang 24 jam yang lalu, ENKI didagangkan antara $ 1.2 rendah dan $ 1.24 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi ENKI sepanjang masa ialah $ 18.38, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 1.061.

Dari segi prestasi jangka pendek, ENKI telah berubah sebanyak +0.66% sejak sejam yang lalu, +1.81% dalam 24 jam dan +8.55% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

ENKI Protocol (ENKI) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 183.59K$ 183.59K $ 183.59K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 12.24M$ 12.24M $ 12.24M Bekalan Peredaran 150.00K 150.00K 150.00K Jumlah Bekalan 10,000,000.0 10,000,000.0 10,000,000.0

Had Pasaran semasa ENKI Protocol ialah $ 183.59K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran ENKI ialah 150.00K, dengan jumlah bekalan sebanyak 10000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 12.24M.