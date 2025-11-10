Enkrion Harga Hari Ini

Harga langsung Enkrion (ENKRION) hari ini ialah $ 0.00007449, dengan 3.29% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa ENKRION kepada USD penukaran adalah $ 0.00007449 setiap ENKRION.

Enkrion kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 74,131, dengan bekalan edaran sebanyak 999.95M ENKRION. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, ENKRION didagangkan antara $ 0.00006636 (rendah) dan $ 0.00008178 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 0.00055421, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.00003773.

Dalam prestasi jangka pendek, ENKRION dipindahkan +0.10% dalam sejam terakhir dan -17.31% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.

Enkrion (ENKRION) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 74.13K$ 74.13K $ 74.13K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 74.13K$ 74.13K $ 74.13K Bekalan Peredaran 999.95M 999.95M 999.95M Jumlah Bekalan 999,953,704.39997 999,953,704.39997 999,953,704.39997

