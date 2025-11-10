EnKryptedAI Harga Hari Ini

Harga langsung EnKryptedAI (KRAI) hari ini ialah --, dengan 5.37% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa KRAI kepada USD penukaran adalah -- setiap KRAI.

EnKryptedAI kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 6,128.49, dengan bekalan edaran sebanyak 1.00B KRAI. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, KRAI didagangkan antara $ 0 (rendah) dan $ 0 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 0.051856, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dalam prestasi jangka pendek, KRAI dipindahkan +1.03% dalam sejam terakhir dan -90.76% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.

EnKryptedAI (KRAI) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 6.13K$ 6.13K $ 6.13K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 6.13K$ 6.13K $ 6.13K Bekalan Peredaran 1.00B 1.00B 1.00B Jumlah Bekalan 1,000,198,213.74659 1,000,198,213.74659 1,000,198,213.74659

Had Pasaran semasa EnKryptedAI ialah $ 6.13K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran KRAI ialah 1.00B, dengan jumlah bekalan sebanyak 1000198213.74659. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 6.13K.