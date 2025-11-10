Tokenomik EnKryptedAI (KRAI)

Lihat cerapan utama tentang EnKryptedAI (KRAI), termasuk bekalan token, model pengedaran dan data pasaran masa nyata.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-11-10 19:17:01 (UTC+8)
USD

EnKryptedAI (KRAI) Tokenomik & Analisis Harga

Teroka tokenomik utama dan data harga untuk EnKryptedAI (KRAI), termasuk modal pasaran, butiran bekalan, FDV dan sejarah harga. Fahami nilai semasa dan kedudukan pasaran token sepintas lalu.

Modal Pasaran:
$ 6.27K
Jumlah Bekalan:
$ 1.00B
Bekalan Edaran:
$ 1.00B
FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):
$ 6.27K
Tertinggi Sepanjang Masa:
$ 0.051856
Terendah Sepanjang Masa:
$ 0
Harga Semasa:
$ 0
EnKryptedAI (KRAI) Maklumat

EnKryptedAI isn’t just another crypto project—it’s a next-gen AI-powered watchdog designed to keep investors safe in an increasingly complex blockchain landscape. Unlike traditional security tools, EnKryptedAI leverages machine learning, blockchain forensics, and real-time threat intelligence to detect scams, fraudulent transactions, and high-risk projects before they cause damage. By continuously scanning the blockchain, monitoring smart contract vulnerabilities, and analyzing transaction patterns, EnKryptedAI acts as a real-time security layer for crypto enthusiasts, traders, and developers.

What truly sets EnKryptedAI apart is its adaptive AI engine, which evolves with emerging threats. Instead of relying on outdated blacklists or manual reporting, EnKryptedAI’s AI models learn from historical fraud data, anomaly detection, and decentralized risk scoring to provide proactive alerts. Whether it's identifying rug pulls, phishing schemes, or pump-and-dump tactics, EnKryptedAI delivers instant, AI-driven risk assessments to ensure users make informed decisions. Integrated with trading platforms, wallets, and DeFi applications, EnKryptedAI becomes a seamless guardian, empowering users to trade with confidence.

Laman Web Rasmi:
https://www.enkrypted.ai
Kertas putih:
https://www.enkrypted.ai/assets/EnKryptedAI%20WhitePaper%20-%20$KRAI.pdf

Tokenomik EnKryptedAI (KRAI): Metrik Utama Diterangkan dan Kes Penggunaan

Memahami tokenomik EnKryptedAI (KRAI) adalah penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, kemampanan dan potensinya.

Metrik Utama dan Cara Ia Dikira:

Jumlah Bekalan:

Bilangan maksimum token KRAI yang telah atau akan dicipta.

Bekalan Edaran:

Bilangan token kini tersedia di pasaran dan dipegang oleh orang awam.

Bekalan Maks:

Had tetap tentang bilangan token KRAI yang boleh wujud secara keseluruhan.

FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):

Dikira sebagai harga semasa × bekalan maks, memberikan unjuran jumlah had pasaran jika semua token berada dalam edaran.

Kadar Inflasi:

Mencerminkan betapa pantas token baharu diperkenalkan, menjejaskan kekurangan dan pergerakan harga jangka panjang.

Mengapakah Metrik Ini Penting untuk Pedagang?

Bekalan edaran yang tinggi = kecairan yang lebih besar.

Bekalan maksimum terhad + inflasi rendah = potensi kenaikan harga jangka panjang.

Pengedaran token telus = kepercayaan yang lebih baik dalam projek dan risiko kawalan berpusat yang lebih rendah.

FDV tinggi dengan had pasaran semasa yang rendah = kemungkinan isyarat penilaian berlebihan.

Setelah anda memahami tokenomik KRAI, terokai KRAI harga langsung token!

Penafian

