EnKrypto (KRYPT) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0 24J Rendah $ 0 24J Tinggi Sepanjang Masa $ 0.01708923 Harga Terendah $ 0 Perubahan Harga (1J) -- Perubahan Harga (1D) -0.34% Perubahan Harga (7D) -3.89%

EnKrypto (KRYPT) harga masa nyata ialah --. Sepanjang 24 jam yang lalu, KRYPT didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi KRYPT sepanjang masa ialah $ 0.01708923, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, KRYPT telah berubah sebanyak -- sejak sejam yang lalu, -0.34% dalam 24 jam dan -3.89% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

EnKrypto (KRYPT) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 12.06K Kelantangan (24J) -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 12.60K Bekalan Peredaran 957.11M Jumlah Bekalan 999,984,931.441526

Had Pasaran semasa EnKrypto ialah $ 12.06K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran KRYPT ialah 957.11M, dengan jumlah bekalan sebanyak 999984931.441526. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 12.60K.