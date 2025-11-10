Enlightenment Harga Hari Ini

Harga langsung Enlightenment (E) hari ini ialah $ 0.00004335, dengan 14.66% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa E kepada USD penukaran adalah $ 0.00004335 setiap E.

Enlightenment kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 43,352, dengan bekalan edaran sebanyak 999.99M E. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, E didagangkan antara $ 0.0000372 (rendah) dan $ 0.00004269 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 0.00060777, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.0000358.

Dalam prestasi jangka pendek, E dipindahkan +3.85% dalam sejam terakhir dan -35.24% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.

Enlightenment (E) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 43.35K$ 43.35K $ 43.35K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 43.35K$ 43.35K $ 43.35K Bekalan Peredaran 999.99M 999.99M 999.99M Jumlah Bekalan 999,987,002.875596 999,987,002.875596 999,987,002.875596

Had Pasaran semasa Enlightenment ialah $ 43.35K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran E ialah 999.99M, dengan jumlah bekalan sebanyak 999987002.875596. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 43.35K.