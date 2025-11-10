Memahami tokenomik Enlightenment (E) adalah penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, kemampanan dan potensinya.

Mencerminkan betapa pantas token baharu diperkenalkan, menjejaskan kekurangan dan pergerakan harga jangka panjang.

Dikira sebagai harga semasa × bekalan maks, memberikan unjuran jumlah had pasaran jika semua token berada dalam edaran.

Had tetap tentang bilangan token E yang boleh wujud secara keseluruhan.

Bilangan token kini tersedia di pasaran dan dipegang oleh orang awam.

Bilangan maksimum token E yang telah atau akan dicipta.

Mengapakah Metrik Ini Penting untuk Pedagang?

Bekalan edaran yang tinggi = kecairan yang lebih besar.

Bekalan maksimum terhad + inflasi rendah = potensi kenaikan harga jangka panjang.

Pengedaran token telus = kepercayaan yang lebih baik dalam projek dan risiko kawalan berpusat yang lebih rendah.

FDV tinggi dengan had pasaran semasa yang rendah = kemungkinan isyarat penilaian berlebihan.

Setelah anda memahami tokenomik E, terokai E harga langsung token!