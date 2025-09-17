enqAI (ENQAI) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0.00134705 $ 0.00134705 $ 0.00134705 24J Rendah $ 0.00158212 $ 0.00158212 $ 0.00158212 24J Tinggi 24J Rendah $ 0.00134705$ 0.00134705 $ 0.00134705 24J Tinggi $ 0.00158212$ 0.00158212 $ 0.00158212 Sepanjang Masa $ 0.141666$ 0.141666 $ 0.141666 Harga Terendah $ 0.00003924$ 0.00003924 $ 0.00003924 Perubahan Harga (1J) +0.41% Perubahan Harga (1D) -1.23% Perubahan Harga (7D) -1.84% Perubahan Harga (7D) -1.84%

enqAI (ENQAI) harga masa nyata ialah $0.00156046. Sepanjang 24 jam yang lalu, ENQAI didagangkan antara $ 0.00134705 rendah dan $ 0.00158212 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi ENQAI sepanjang masa ialah $ 0.141666, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.00003924.

Dari segi prestasi jangka pendek, ENQAI telah berubah sebanyak +0.41% sejak sejam yang lalu, -1.23% dalam 24 jam dan -1.84% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

enqAI (ENQAI) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 1.54M$ 1.54M $ 1.54M Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 1.56M$ 1.56M $ 1.56M Bekalan Peredaran 990.76M 990.76M 990.76M Jumlah Bekalan 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Had Pasaran semasa enqAI ialah $ 1.54M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran ENQAI ialah 990.76M, dengan jumlah bekalan sebanyak 1000000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 1.56M.