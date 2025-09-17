Apakah itu Entangle (NTGL)

Entangle is the essential infrastructure needed to build the Infinite Web3. As the decentralized digital highway connecting blockchains, data, AI, and real-world applications, it empowers developers to build, scale, and automate the technologies shaping the future of Web3—including AI, robotics, Real World Assets (RWA), and beyond. Entangle provides the critical toolkit for those building the most advanced and transformative products in tomorrow’s decentralized, autonomous digital-world. This isn’t just a technology to adopt; it’s the infrastructure every builder will need to lead the next wave of progress. Key Features of Entangle Universal Interoperability Protocol (UIP): The first fully abstracted communication network bridging EVM and non-EVM blockchains, UIP ensures fast, seamless and decentralised communication. It powers universal applications, assets, data and autonomous agents, fully unifying the blockchain ecosystem. Universal Data Feeds (UDF): UDF provides secure, verifiable, and ultra-fast data streams for smart contracts with flexible delivery models, including push and pull methods. Supporting both Web2 and Web3 data powered by TEE technology, UDF delivers high-speed data essential for AI, DeFi, GameFi, and other data-driven applications. Universal Token Standard (UTS): UTS simplifies token creation and allows developers to launch or expand interoperable tokens with universal liquidity and programmable utility. Leveraging secure, reliable cross-chain communication, UTS ensures seamless integration and scalability across blockchain ecosystems. Universal Proof of Compute (UPC): An omnichain protocol for verifying complex off-chain programmes and computations on all blockchains. This framework is essential for all AI-driven systems such as truly autonomous agents, enables seamless Web3 user experiences and the bridging of real-world finance on-chain.

Berapakah nilai Entangle (NTGL) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset Entangle (NTGL) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk Entangle.

Memahami tokenomik Entangle (NTGL) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token NTGL dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai Entangle (NTGL) Berapakah nilai Entangle (NTGL) hari ini? Harga langsung NTGL dalam USD ialah 0.00017148 USD , dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini. Apakah harga semasa NTGL ke USD? $ 0.00017148 . Lihat Harga semasa NTGL ke USD ialah. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat. Apakah had pasaran Entangle? Had pasaran untuk NTGL ialah $ 103.75M USD . Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token. Apakah bekalan edaran NTGL? Bekalan edaran NTGL ialah 616.34B USD . Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) NTGL? NTGL mencapai harga ATH sebanyak 2.82 USD . Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa NTGL? NTGL melihat harga ATL sebanyak 0.00003211 USD . Berapakah jumlah dagangan NTGL? Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk NTGLialah -- USD . Adakah NTGL akan naik lebih tinggi tahun ini? NTGL mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak NTGLramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.

