Tokenomik Entangle (NTGL)
Entangle (NTGL) Maklumat
Entangle is the essential infrastructure needed to build the Infinite Web3. As the decentralized digital highway connecting blockchains, data, AI, and real-world applications, it empowers developers to build, scale, and automate the technologies shaping the future of Web3—including AI, robotics, Real World Assets (RWA), and beyond.
Entangle provides the critical toolkit for those building the most advanced and transformative products in tomorrow’s decentralized, autonomous digital-world. This isn’t just a technology to adopt; it’s the infrastructure every builder will need to lead the next wave of progress.
Key Features of Entangle
Universal Interoperability Protocol (UIP): The first fully abstracted communication network bridging EVM and non-EVM blockchains, UIP ensures fast, seamless and decentralised communication. It powers universal applications, assets, data and autonomous agents, fully unifying the blockchain ecosystem.
Universal Data Feeds (UDF): UDF provides secure, verifiable, and ultra-fast data streams for smart contracts with flexible delivery models, including push and pull methods. Supporting both Web2 and Web3 data powered by TEE technology, UDF delivers high-speed data essential for AI, DeFi, GameFi, and other data-driven applications.
Universal Token Standard (UTS): UTS simplifies token creation and allows developers to launch or expand interoperable tokens with universal liquidity and programmable utility. Leveraging secure, reliable cross-chain communication, UTS ensures seamless integration and scalability across blockchain ecosystems.
Universal Proof of Compute (UPC): An omnichain protocol for verifying complex off-chain programmes and computations on all blockchains. This framework is essential for all AI-driven systems such as truly autonomous agents, enables seamless Web3 user experiences and the bridging of real-world finance on-chain.
Entangle (NTGL) Tokenomik & Analisis Harga
Teroka tokenomik utama dan data harga untuk Entangle (NTGL), termasuk modal pasaran, butiran bekalan, FDV dan sejarah harga. Fahami nilai semasa dan kedudukan pasaran token sepintas lalu.
Tokenomik Entangle (NTGL): Metrik Utama Diterangkan dan Kes Penggunaan
Memahami tokenomik Entangle (NTGL) adalah penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, kemampanan dan potensinya.
Metrik Utama dan Cara Ia Dikira:
Jumlah Bekalan:
Bilangan maksimum token NTGL yang telah atau akan dicipta.
Bekalan Edaran:
Bilangan token kini tersedia di pasaran dan dipegang oleh orang awam.
Bekalan Maks:
Had tetap tentang bilangan token NTGL yang boleh wujud secara keseluruhan.
FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):
Dikira sebagai harga semasa × bekalan maks, memberikan unjuran jumlah had pasaran jika semua token berada dalam edaran.
Kadar Inflasi:
Mencerminkan betapa pantas token baharu diperkenalkan, menjejaskan kekurangan dan pergerakan harga jangka panjang.
Mengapakah Metrik Ini Penting untuk Pedagang?
Bekalan edaran yang tinggi = kecairan yang lebih besar.
Bekalan maksimum terhad + inflasi rendah = potensi kenaikan harga jangka panjang.
Pengedaran token telus = kepercayaan yang lebih baik dalam projek dan risiko kawalan berpusat yang lebih rendah.
FDV tinggi dengan had pasaran semasa yang rendah = kemungkinan isyarat penilaian berlebihan.
Setelah anda memahami tokenomik NTGL, terokai NTGL harga langsung token!
NTGL Ramalan Harga
Ingin tahu ke mana hala tuju NTGL? Halaman ramalan harga NTGL kami menggabungkan sentimen pasaran, arah aliran sejarah dan penunjuk teknikal untuk memberikan pandangan yang berpandangan ke hadapan.
Mengapa Anda Perlu Memilih MEXC?
MEXC ialah salah satu bursa kripto terkemuka dunia, dipercayai oleh berjuta-juta pengguna di seluruh dunia. Sama ada anda seorang pemula atau profesional, MEXC ialah cara termudah anda untuk kripto.
Penafian
Data Tokenomik pada halaman ini adalah daripada sumber pihak ketiga. MEXC tidak menjamin ketepatannya. Sila buat kajian menyeluruh sebelum melabur.