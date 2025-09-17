EnteriseCoin (ENT) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0 $ 0 $ 0 24J Rendah $ 0 $ 0 $ 0 24J Tinggi 24J Rendah $ 0$ 0 $ 0 24J Tinggi $ 0$ 0 $ 0 Sepanjang Masa $ 0.094847$ 0.094847 $ 0.094847 Harga Terendah $ 0.077312$ 0.077312 $ 0.077312 Perubahan Harga (1J) -- Perubahan Harga (1D) -- Perubahan Harga (7D) -0.02% Perubahan Harga (7D) -0.02%

EnteriseCoin (ENT) harga masa nyata ialah $0.086765. Sepanjang 24 jam yang lalu, ENT didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi ENT sepanjang masa ialah $ 0.094847, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.077312.

Dari segi prestasi jangka pendek, ENT telah berubah sebanyak -- sejak sejam yang lalu, -- dalam 24 jam dan -0.02% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

EnteriseCoin (ENT) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 1.39M$ 1.39M $ 1.39M Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 43.38M$ 43.38M $ 43.38M Bekalan Peredaran 16.05M 16.05M 16.05M Jumlah Bekalan 500,000,000.0 500,000,000.0 500,000,000.0

Had Pasaran semasa EnteriseCoin ialah $ 1.39M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran ENT ialah 16.05M, dengan jumlah bekalan sebanyak 500000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 43.38M.