Entrave Harga Hari Ini

Harga langsung Entrave (ENTRV) hari ini ialah $ 0.00019614, dengan 6.22% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa ENTRV kepada USD penukaran adalah $ 0.00019614 setiap ENTRV.

Entrave kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 146,937, dengan bekalan edaran sebanyak 748.70M ENTRV. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, ENTRV didagangkan antara $ 0.00019301 (rendah) dan $ 0.00020916 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 0.00089208, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.00019301.

Dalam prestasi jangka pendek, ENTRV dipindahkan +0.57% dalam sejam terakhir dan -66.15% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.

Entrave (ENTRV) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 146.94K$ 146.94K $ 146.94K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 196.26K$ 196.26K $ 196.26K Bekalan Peredaran 748.70M 748.70M 748.70M Jumlah Bekalan 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Had Pasaran semasa Entrave ialah $ 146.94K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran ENTRV ialah 748.70M, dengan jumlah bekalan sebanyak 1000000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 196.26K.