ENTROPY (ENT) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0 $ 0 $ 0 24J Rendah $ 0 $ 0 $ 0 24J Tinggi 24J Rendah $ 0$ 0 $ 0 24J Tinggi $ 0$ 0 $ 0 Sepanjang Masa $ 0$ 0 $ 0 Harga Terendah $ 0$ 0 $ 0 Perubahan Harga (1J) -0.38% Perubahan Harga (1D) -0.40% Perubahan Harga (7D) +1.73% Perubahan Harga (7D) +1.73%

ENTROPY (ENT) harga masa nyata ialah --. Sepanjang 24 jam yang lalu, ENT didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi ENT sepanjang masa ialah $ 0, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, ENT telah berubah sebanyak -0.38% sejak sejam yang lalu, -0.40% dalam 24 jam dan +1.73% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

ENTROPY (ENT) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 485.98K$ 485.98K $ 485.98K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 2.94M$ 2.94M $ 2.94M Bekalan Peredaran 7.63B 7.63B 7.63B Jumlah Bekalan 46,129,312,882.84965 46,129,312,882.84965 46,129,312,882.84965

Had Pasaran semasa ENTROPY ialah $ 485.98K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran ENT ialah 7.63B, dengan jumlah bekalan sebanyak 46129312882.84965. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 2.94M.