Lagi Mengenai EDAT

Maklumat Harga EDAT

Laman Web Rasmi EDAT

Tokenomik EDAT

Ramalan Harga EDAT

Peroleh

Airdrop+

Berita

Blog

Ketahui

EnviDa Logo

EnviDa Harga (EDAT)

Tidak tersenarai

1 EDAT ke USD Harga Langsung:

$0.04092279
$0.04092279$0.04092279
-0.50%1D
mexc
Data token ini diperoleh daripada pihak ketiga. MEXC bertindak semata-mata sebagai pengumpul maklumat. Terokai token-token lain yang tersenarai di pasaran Spot MEXC!
USD
EnviDa (EDAT) Carta Harga Langsung
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-17 12:45:59 (UTC+8)

EnviDa (EDAT) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam:
$ 0.04001431
$ 0.04001431$ 0.04001431
24J Rendah
$ 0.04122532
$ 0.04122532$ 0.04122532
24J Tinggi

$ 0.04001431
$ 0.04001431$ 0.04001431

$ 0.04122532
$ 0.04122532$ 0.04122532

$ 1.45
$ 1.45$ 1.45

$ 0.00651432
$ 0.00651432$ 0.00651432

-1.19%

+0.29%

-1.47%

-1.47%

EnviDa (EDAT) harga masa nyata ialah $0.04055268. Sepanjang 24 jam yang lalu, EDAT didagangkan antara $ 0.04001431 rendah dan $ 0.04122532 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi EDAT sepanjang masa ialah $ 1.45, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.00651432.

Dari segi prestasi jangka pendek, EDAT telah berubah sebanyak -1.19% sejak sejam yang lalu, +0.29% dalam 24 jam dan -1.47% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

EnviDa (EDAT) Maklumat Pasaran

$ 422.96K
$ 422.96K$ 422.96K

--
----

$ 1.81M
$ 1.81M$ 1.81M

10.48M
10.48M 10.48M

44,923,057.80794211
44,923,057.80794211 44,923,057.80794211

Had Pasaran semasa EnviDa ialah $ 422.96K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran EDAT ialah 10.48M, dengan jumlah bekalan sebanyak 44923057.80794211. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 1.81M.

EnviDa (EDAT) Sejarah Harga USD

Pada hari ini, perubahan harga EnviDa kepada USD adalah $ +0.00011726.
Dalam 30 hari yang lalu, perubahan harga EnviDa kepada USD adalah $ -0.0011087954.
Dalam 60 hari yang lalu, perubahan harga EnviDa kepada USD adalah $ -0.0019652031.
Dalam 90 hari yang lalu, perubahan harga EnviDa kepada USD adalah $ -0.006830710051989084.

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ +0.00011726+0.29%
30 Hari$ -0.0011087954-2.73%
60 Hari$ -0.0019652031-4.84%
90 Hari$ -0.006830710051989084-14.41%

Apakah itu EnviDa (EDAT)

The EnviDa project has set itself the task of creating a decentralized solution for the collection of sensitive, future-relevant environmental data. Based on our self-developed DriveMining technology, we are creating a blockchain-based ecosystem that provides a globally independent foundation for the collection, storage and utilization of mobile environmental data. The DriveMining system thereby works independently from the connected sensors and generates passive income for the respective user by mining cryptocurrencies. The basic idea behind this project is to equip transportation companies, such as cabs, Uber or delivery services with our DriveMiner system, which can currently be integrated into hybrid and electric vehicles and will permanently mine various cryptocurrencies.

MEXC ialah pertukaran mata wang kripto terkemuka yang dipercayai oleh lebih 10 juta pengguna di seluruh dunia. Ia terkenal sebagai pertukaran dengan pemilihan token terluas, penyenaraian token terpantas, dan yuran perdagangan terendah dalam pasaran. Sertai MEXC sekarang untuk mengalami likuiditi peringkat teratas dan yuran yang paling kompetitif dalam pasaran!

EnviDa (EDAT) Sumber

Laman Web Rasmi

EnviDa Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai EnviDa (EDAT) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset EnviDa (EDAT) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk EnviDa.

Semak EnviDa ramalan harga sekarang!

EDAT kepada Mata Wang Tempatan

Tokenomik EnviDa (EDAT)

Memahami tokenomik EnviDa (EDAT) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token EDAT dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai EnviDa (EDAT)

Berapakah nilai EnviDa (EDAT) hari ini?
Harga langsung EDAT dalam USD ialah 0.04055268 USD, dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini.
Apakah harga semasa EDAT ke USD?
Harga semasa EDAT ke USD ialah $ 0.04055268. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat.
Apakah had pasaran EnviDa?
Had pasaran untuk EDAT ialah $ 422.96K USD. Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token.
Apakah bekalan edaran EDAT?
Bekalan edaran EDAT ialah 10.48M USD.
Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) EDAT?
EDAT mencapai harga ATH sebanyak 1.45 USD.
Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa EDAT?
EDAT melihat harga ATL sebanyak 0.00651432 USD.
Berapakah jumlah dagangan EDAT?
Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk EDATialah -- USD.
Adakah EDAT akan naik lebih tinggi tahun ini?
EDAT mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak EDATramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-17 12:45:59 (UTC+8)

EnviDa (EDAT) Kemas Kini Industri Penting

Masa (UTC+8)JenisMaklumat
09-16 14:49:00Kemas Kini Industri
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million
09-16 14:26:00Kemas Kini Industri
Base ecosystem tokens generally rise, stimulated by "Base exploring token issuance" news
09-15 18:21:00Kemas Kini Industri
Altcoins Fall Across the Board, HIFI Drops Over 47% in 24h
09-15 15:08:00Kemas Kini Industri
24h Spot Capital Inflow/Outflow Ranking: SOL Net Inflow of $30.4 Million, PUMP Net Inflow of $10.6 Million
09-15 12:13:00Kemas Kini Industri
Altcoin Season Index currently reports 72, just one step away from entering "Altcoin Season"
09-15 11:34:00Kemas Kini Industri
Some new and recently-listed tokens show relative strength today, MITO 24h increase exceeds 28%

Penafian

Harga mata wang kripto tertakluk kepada risiko pasaran yang tinggi dan turun naik harga. Anda harus melabur dalam projek dan produk yang anda kenali dan di mana anda memahami risiko yang terlibat. Anda harus mempertimbangkan dengan teliti pengalaman pelaburan anda, situasi kewangan, objektif pelaburan dan toleransi risiko dan berunding dengan penasihat kewangan bebas sebelum membuat sebarang pelaburan. Bahan ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat kewangan. Prestasi masa lalu bukanlah penunjuk prestasi masa hadapan yang boleh dipercayai. Nilai pelaburan anda boleh turun dan juga naik, dan anda mungkin tidak dapat kembali jumlah yang anda laburkan. Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk keputusan pelaburan anda. MEXC tidak bertanggungjawab atas sebarang kerugian yang mungkin anda alami. Untuk maklumat lanjut, sila rujuk kepada Syarat Penggunaan dan Amaran Risiko kami. Sila ambil perhatian juga bahawa data yang berkaitan dengan mata wang kripto yang dinyatakan di atas dibentangkan di sini (seperti harga langsung semasanya) adalah berdasarkan sumber pihak ketiga. Ia dipersembahkan kepada anda atas dasar "seadanya'' dan untuk tujuan maklumat sahaja, tanpa sebarang representasi atau waranti. Pautan yang diberikan kepada tapak pihak ketiga juga bukan di bawah kawalan MEXC. MEXC tidak bertanggungjawab untuk kebolehpercayaan dan ketepatan tapak pihak ketiga tersebut dan kandungannya.