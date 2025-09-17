EnviDa (EDAT) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: 24J Rendah $ 0.04001431 24J Tinggi $ 0.04122532 Sepanjang Masa $ 1.45 Harga Terendah $ 0.00651432 Perubahan Harga (1J) -1.19% Perubahan Harga (1D) +0.29% Perubahan Harga (7D) -1.47%

EnviDa (EDAT) harga masa nyata ialah $0.04055268. Sepanjang 24 jam yang lalu, EDAT didagangkan antara $ 0.04001431 rendah dan $ 0.04122532 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi EDAT sepanjang masa ialah $ 1.45, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.00651432.

Dari segi prestasi jangka pendek, EDAT telah berubah sebanyak -1.19% sejak sejam yang lalu, +0.29% dalam 24 jam dan -1.47% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

EnviDa (EDAT) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 422.96K Kelantangan (24J) -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 1.81M Bekalan Peredaran 10.48M Jumlah Bekalan 44,923,057.80794211

Had Pasaran semasa EnviDa ialah $ 422.96K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran EDAT ialah 10.48M, dengan jumlah bekalan sebanyak 44923057.80794211. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 1.81M.