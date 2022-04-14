Tokenomik EnviDa (EDAT)
The EnviDa project has set itself the task of creating a decentralized solution for the collection of sensitive, future-relevant environmental data. Based on our self-developed DriveMining technology, we are creating a blockchain-based ecosystem that provides a globally independent foundation for the collection, storage and utilization of mobile environmental data. The DriveMining system thereby works independently from the connected sensors and generates passive income for the respective user by mining cryptocurrencies. The basic idea behind this project is to equip transportation companies, such as cabs, Uber or delivery services with our DriveMiner system, which can currently be integrated into hybrid and electric vehicles and will permanently mine various cryptocurrencies.
Metrik Utama dan Cara Ia Dikira:
Jumlah Bekalan:
Bilangan maksimum token EDAT yang telah atau akan dicipta.
Bekalan Edaran:
Bilangan token kini tersedia di pasaran dan dipegang oleh orang awam.
Bekalan Maks:
Had tetap tentang bilangan token EDAT yang boleh wujud secara keseluruhan.
FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):
Dikira sebagai harga semasa × bekalan maks, memberikan unjuran jumlah had pasaran jika semua token berada dalam edaran.
Kadar Inflasi:
Mencerminkan betapa pantas token baharu diperkenalkan, menjejaskan kekurangan dan pergerakan harga jangka panjang.
Mengapakah Metrik Ini Penting untuk Pedagang?
Bekalan edaran yang tinggi = kecairan yang lebih besar.
Bekalan maksimum terhad + inflasi rendah = potensi kenaikan harga jangka panjang.
Pengedaran token telus = kepercayaan yang lebih baik dalam projek dan risiko kawalan berpusat yang lebih rendah.
FDV tinggi dengan had pasaran semasa yang rendah = kemungkinan isyarat penilaian berlebihan.
