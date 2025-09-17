Envision Labs (VIS) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0.01007597 $ 0.01007597 $ 0.01007597 24J Rendah $ 0.01038675 $ 0.01038675 $ 0.01038675 24J Tinggi 24J Rendah $ 0.01007597$ 0.01007597 $ 0.01007597 24J Tinggi $ 0.01038675$ 0.01038675 $ 0.01038675 Sepanjang Masa $ 0.203013$ 0.203013 $ 0.203013 Harga Terendah $ 0.00768067$ 0.00768067 $ 0.00768067 Perubahan Harga (1J) +0.61% Perubahan Harga (1D) -1.84% Perubahan Harga (7D) -4.93% Perubahan Harga (7D) -4.93%

Envision Labs (VIS) harga masa nyata ialah $0.01016717. Sepanjang 24 jam yang lalu, VIS didagangkan antara $ 0.01007597 rendah dan $ 0.01038675 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi VIS sepanjang masa ialah $ 0.203013, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.00768067.

Dari segi prestasi jangka pendek, VIS telah berubah sebanyak +0.61% sejak sejam yang lalu, -1.84% dalam 24 jam dan -4.93% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Envision Labs (VIS) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 559.26K$ 559.26K $ 559.26K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 1.02M$ 1.02M $ 1.02M Bekalan Peredaran 55.00M 55.00M 55.00M Jumlah Bekalan 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

Had Pasaran semasa Envision Labs ialah $ 559.26K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran VIS ialah 55.00M, dengan jumlah bekalan sebanyak 100000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 1.02M.