EONIC (EONIC) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0 $ 0 $ 0 24J Rendah $ 0 $ 0 $ 0 24J Tinggi 24J Rendah $ 0$ 0 $ 0 24J Tinggi $ 0$ 0 $ 0 Sepanjang Masa $ 0$ 0 $ 0 Harga Terendah $ 0$ 0 $ 0 Perubahan Harga (1J) +0.64% Perubahan Harga (1D) +4.44% Perubahan Harga (7D) +34.12% Perubahan Harga (7D) +34.12%

EONIC (EONIC) harga masa nyata ialah --. Sepanjang 24 jam yang lalu, EONIC didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi EONIC sepanjang masa ialah $ 0, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, EONIC telah berubah sebanyak +0.64% sejak sejam yang lalu, +4.44% dalam 24 jam dan +34.12% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

EONIC (EONIC) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 374.41K$ 374.41K $ 374.41K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 374.41K$ 374.41K $ 374.41K Bekalan Peredaran 963.15M 963.15M 963.15M Jumlah Bekalan 963,149,218.408326 963,149,218.408326 963,149,218.408326

Had Pasaran semasa EONIC ialah $ 374.41K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran EONIC ialah 963.15M, dengan jumlah bekalan sebanyak 963149218.408326. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 374.41K.