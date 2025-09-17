Apakah itu eosDAC (EOSDAC)

EosDAC is currently an ERC-20 standard token on the Ethereum blockchain. Once the EOS platform launches, the ERC20 token contract will be frozen and the ledger will be transferred over to EOS through a process, defined by the launch team, that will be described on the eosDAC website and social media channels. BlockMaker Ltd has created a total token supply for eosDAC of 1,200,000,000. These tokens represent the community members of eosDAC, who will own and control the DAC (Decentralised Autonomous Community) once it is launched on the EOS blockchain in June 2018. EosDAC will seek to have it’s tokens listed on a number of major cryptocurrency exchanges. 75% of eosDAC tokens (900,000,000) have been allocated for an airdrop to EOS token holders. All EOS token holders holding over 100 tokens* at the end of Day 300 of the EOS crowdsale (April 15th 2018, 01:00:00 UTC) will receive 1 eosDAC token for each EOS token that they hold, these tokens will be transferred directly into their Ethereum (ERC20 compatible) wallet. The actual airdrop will be made as soon as possible after this date and after we have run necessary tests and checks. All Ethereum accounts that have 100 or more EOS tokens in them at the snapshot on the 15th April will automatically receive the airdrop. Any accounts with less than 100 tokens will not automatically receive the airdrop but will be eligible (until 15th May 2018) to apply using eosdac.io/airdrop. While eosDAC will now include Crypto Exchange wallets in the airdrop, you will need to contact your exchange directly to check that they will distribute the eosDAC tokens to an eosDAC wallet under your control. If your exchange is not prepared to do this you would need to withdraw your EOS tokens to an exchange that does support the eosDAC airdrop, or better still to an ethereum address for which you have the private key. Most exchanges will support airdrop distributions as long as they receive enough customers requesting them to.

eosDAC (EOSDAC) Sumber Laman Web Rasmi

eosDAC Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai eosDAC (EOSDAC) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset eosDAC (EOSDAC) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang?

EOSDAC kepada Mata Wang Tempatan

Tokenomik eosDAC (EOSDAC)

Memahami tokenomik eosDAC (EOSDAC) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek.

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai eosDAC (EOSDAC) Berapakah nilai eosDAC (EOSDAC) hari ini? Harga langsung EOSDAC dalam USD ialah 0 USD , dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini. Apakah bekalan edaran EOSDAC? Bekalan edaran EOSDAC ialah 961.92M USD . Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) EOSDAC? EOSDAC mencapai harga ATH sebanyak 0.273916 USD . Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa EOSDAC? EOSDAC melihat harga ATL sebanyak 0 USD .

