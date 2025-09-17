EpiK Protocol (AIEPK) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0 $ 0 $ 0 24J Rendah $ 0 $ 0 $ 0 24J Tinggi 24J Rendah $ 0$ 0 $ 0 24J Tinggi $ 0$ 0 $ 0 Sepanjang Masa $ 2.19$ 2.19 $ 2.19 Harga Terendah $ 0$ 0 $ 0 Perubahan Harga (1J) +0.03% Perubahan Harga (1D) -3.08% Perubahan Harga (7D) +0.06% Perubahan Harga (7D) +0.06%

EpiK Protocol (AIEPK) harga masa nyata ialah --. Sepanjang 24 jam yang lalu, AIEPK didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi AIEPK sepanjang masa ialah $ 2.19, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, AIEPK telah berubah sebanyak +0.03% sejak sejam yang lalu, -3.08% dalam 24 jam dan +0.06% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

EpiK Protocol (AIEPK) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 51.49K$ 51.49K $ 51.49K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 132.79K$ 132.79K $ 132.79K Bekalan Peredaran 155.11M 155.11M 155.11M Jumlah Bekalan 400,000,000.0 400,000,000.0 400,000,000.0

Had Pasaran semasa EpiK Protocol ialah $ 51.49K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran AIEPK ialah 155.11M, dengan jumlah bekalan sebanyak 400000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 132.79K.