Epoch Harga Hari Ini

Harga langsung Epoch (EPOCH) hari ini ialah $ 0.00000899, dengan 0.00% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa EPOCH kepada USD penukaran adalah $ 0.00000899 setiap EPOCH.

Epoch kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 8,087.42, dengan bekalan edaran sebanyak 899.78M EPOCH. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, EPOCH didagangkan antara $ 0 (rendah) dan $ 0 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 0.00006832, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.00000837.

Dalam prestasi jangka pendek, EPOCH dipindahkan -- dalam sejam terakhir dan -12.78% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.

Epoch (EPOCH) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 8.09K$ 8.09K $ 8.09K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 8.09K$ 8.09K $ 8.09K Bekalan Peredaran 899.78M 899.78M 899.78M Jumlah Bekalan 899,775,204.156491 899,775,204.156491 899,775,204.156491

Had Pasaran semasa Epoch ialah $ 8.09K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran EPOCH ialah 899.78M, dengan jumlah bekalan sebanyak 899775204.156491. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 8.09K.