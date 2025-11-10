Tokenomik Epoch (EPOCH)
Epoch (EPOCH) Maklumat
$epoch is the native token of the Epoch NFT project. The visionary art movement born on Solana. It fuels a bold creative ecosystem built around art, digital collectibles, and community-powered expression. At its core, Epoch is a living, evolving universe where every piece of art is a 1/1, manually crafted by the founder using AI, with unique names and metadata that form the backbone of its lore.
Tokenomik Epoch (EPOCH): Metrik Utama Diterangkan dan Kes Penggunaan
Memahami tokenomik Epoch (EPOCH) adalah penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, kemampanan dan potensinya.
Metrik Utama dan Cara Ia Dikira:
Jumlah Bekalan:
Bilangan maksimum token EPOCH yang telah atau akan dicipta.
Bekalan Edaran:
Bilangan token kini tersedia di pasaran dan dipegang oleh orang awam.
Bekalan Maks:
Had tetap tentang bilangan token EPOCH yang boleh wujud secara keseluruhan.
FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):
Dikira sebagai harga semasa × bekalan maks, memberikan unjuran jumlah had pasaran jika semua token berada dalam edaran.
Kadar Inflasi:
Mencerminkan betapa pantas token baharu diperkenalkan, menjejaskan kekurangan dan pergerakan harga jangka panjang.
Mengapakah Metrik Ini Penting untuk Pedagang?
Bekalan edaran yang tinggi = kecairan yang lebih besar.
Bekalan maksimum terhad + inflasi rendah = potensi kenaikan harga jangka panjang.
Pengedaran token telus = kepercayaan yang lebih baik dalam projek dan risiko kawalan berpusat yang lebih rendah.
FDV tinggi dengan had pasaran semasa yang rendah = kemungkinan isyarat penilaian berlebihan.
Setelah anda memahami tokenomik EPOCH, terokai EPOCH harga langsung token!
