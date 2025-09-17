Lagi Mengenai EQX

EQIFi Logo

EQIFi Harga (EQX)

Tidak tersenarai

1 EQX ke USD Harga Langsung:

$0.00125668
$0.00125668
-0.50%1D
mexc
USD
EQIFi (EQX) Carta Harga Langsung
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-17 12:46:13 (UTC+8)

EQIFi (EQX) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam:
$ 0.00124617
$ 0.00124617
24J Rendah
$ 0.00128827
$ 0.00128827
24J Tinggi

$ 0.00124617
$ 0.00124617

$ 0.00128827
$ 0.00128827

$ 0.74023
$ 0.74023

$ 0
$ 0

+0.28%

-0.56%

+10.41%

+10.41%

EQIFi (EQX) harga masa nyata ialah $0.00125668. Sepanjang 24 jam yang lalu, EQX didagangkan antara $ 0.00124617 rendah dan $ 0.00128827 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi EQX sepanjang masa ialah $ 0.74023, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, EQX telah berubah sebanyak +0.28% sejak sejam yang lalu, -0.56% dalam 24 jam dan +10.41% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

EQIFi (EQX) Maklumat Pasaran

$ 510.47K
$ 510.47K

--
--

$ 630.22K
$ 630.22K

405.00M
405.00M

500,000,000.0
500,000,000.0

Had Pasaran semasa EQIFi ialah $ 510.47K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran EQX ialah 405.00M, dengan jumlah bekalan sebanyak 500000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 630.22K.

EQIFi (EQX) Sejarah Harga USD

Pada hari ini, perubahan harga EQIFi kepada USD adalah $ 0.
Dalam 30 hari yang lalu, perubahan harga EQIFi kepada USD adalah $ -0.0001277219.
Dalam 60 hari yang lalu, perubahan harga EQIFi kepada USD adalah $ -0.0000414767.
Dalam 90 hari yang lalu, perubahan harga EQIFi kepada USD adalah $ +0.0000139932793159955.

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ 0-0.56%
30 Hari$ -0.0001277219-10.16%
60 Hari$ -0.0000414767-3.30%
90 Hari$ +0.0000139932793159955+1.13%

Apakah itu EQIFi (EQX)

EQIFI is a decentralized protocol for pooled lending, borrowing, and investing for ETH, ERC-20 tokens including wBTC, Stablecoins, and select fiat currencies. It will provide a single uniform platform for DeFi products with EQIBank bank accounts, loans, custody, debit and credit cards, OTC, and wealth management.

EQIFi (EQX) Sumber

EQIFi Ramalan Harga (USD)

EQX kepada Mata Wang Tempatan

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai EQIFi (EQX)

Berapakah nilai EQIFi (EQX) hari ini?
Harga langsung EQX dalam USD ialah 0.00125668 USD, dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini.
Apakah harga semasa EQX ke USD?
Harga semasa EQX ke USD ialah $ 0.00125668. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat.
Apakah had pasaran EQIFi?
Had pasaran untuk EQX ialah $ 510.47K USD. Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token.
Apakah bekalan edaran EQX?
Bekalan edaran EQX ialah 405.00M USD.
Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) EQX?
EQX mencapai harga ATH sebanyak 0.74023 USD.
Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa EQX?
EQX melihat harga ATL sebanyak 0 USD.
Berapakah jumlah dagangan EQX?
Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk EQXialah -- USD.
Adakah EQX akan naik lebih tinggi tahun ini?
EQX mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak EQXramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-17 12:46:13 (UTC+8)

EQIFi (EQX) Kemas Kini Industri Penting

Masa (UTC+8)JenisMaklumat
09-16 14:49:00Kemas Kini Industri
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million
09-16 14:26:00Kemas Kini Industri
Base ecosystem tokens generally rise, stimulated by "Base exploring token issuance" news
09-15 18:21:00Kemas Kini Industri
Altcoins Fall Across the Board, HIFI Drops Over 47% in 24h
09-15 15:08:00Kemas Kini Industri
24h Spot Capital Inflow/Outflow Ranking: SOL Net Inflow of $30.4 Million, PUMP Net Inflow of $10.6 Million
09-15 12:13:00Kemas Kini Industri
Altcoin Season Index currently reports 72, just one step away from entering "Altcoin Season"
09-15 11:34:00Kemas Kini Industri
Some new and recently-listed tokens show relative strength today, MITO 24h increase exceeds 28%

Penafian

