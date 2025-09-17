EQIFi (EQX) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0.00124617 $ 0.00124617 $ 0.00124617 24J Rendah $ 0.00128827 $ 0.00128827 $ 0.00128827 24J Tinggi 24J Rendah $ 0.00124617$ 0.00124617 $ 0.00124617 24J Tinggi $ 0.00128827$ 0.00128827 $ 0.00128827 Sepanjang Masa $ 0.74023$ 0.74023 $ 0.74023 Harga Terendah $ 0$ 0 $ 0 Perubahan Harga (1J) +0.28% Perubahan Harga (1D) -0.56% Perubahan Harga (7D) +10.41% Perubahan Harga (7D) +10.41%

EQIFi (EQX) harga masa nyata ialah $0.00125668. Sepanjang 24 jam yang lalu, EQX didagangkan antara $ 0.00124617 rendah dan $ 0.00128827 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi EQX sepanjang masa ialah $ 0.74023, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, EQX telah berubah sebanyak +0.28% sejak sejam yang lalu, -0.56% dalam 24 jam dan +10.41% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

EQIFi (EQX) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 510.47K$ 510.47K $ 510.47K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 630.22K$ 630.22K $ 630.22K Bekalan Peredaran 405.00M 405.00M 405.00M Jumlah Bekalan 500,000,000.0 500,000,000.0 500,000,000.0

Had Pasaran semasa EQIFi ialah $ 510.47K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran EQX ialah 405.00M, dengan jumlah bekalan sebanyak 500000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 630.22K.