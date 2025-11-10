EQTY Harga Hari Ini

Harga langsung EQTY (EQTY) hari ini ialah $ 0.00276894, dengan 32.35% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa EQTY kepada USD penukaran adalah $ 0.00276894 setiap EQTY.

EQTY kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 805,885, dengan bekalan edaran sebanyak 291.04M EQTY. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, EQTY didagangkan antara $ 0.00250515 (rendah) dan $ 0.00670776 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 0.901021, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.00250515.

Dalam prestasi jangka pendek, EQTY dipindahkan +1.42% dalam sejam terakhir dan -30.09% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.

EQTY (EQTY) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 805.89K$ 805.89K $ 805.89K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 805.89K$ 805.89K $ 805.89K Bekalan Peredaran 291.04M 291.04M 291.04M Jumlah Bekalan 291,044,699.1775672 291,044,699.1775672 291,044,699.1775672

Had Pasaran semasa EQTY ialah $ 805.89K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran EQTY ialah 291.04M, dengan jumlah bekalan sebanyak 291044699.1775672. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 805.89K.