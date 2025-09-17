Equalizer on Sonic (EQUAL) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0.525603 $ 0.525603 $ 0.525603 24J Rendah $ 0.558078 $ 0.558078 $ 0.558078 24J Tinggi 24J Rendah $ 0.525603$ 0.525603 $ 0.525603 24J Tinggi $ 0.558078$ 0.558078 $ 0.558078 Sepanjang Masa $ 7.13$ 7.13 $ 7.13 Harga Terendah $ 0.465431$ 0.465431 $ 0.465431 Perubahan Harga (1J) -1.08% Perubahan Harga (1D) +0.25% Perubahan Harga (7D) +7.83% Perubahan Harga (7D) +7.83%

Equalizer on Sonic (EQUAL) harga masa nyata ialah $0.539742. Sepanjang 24 jam yang lalu, EQUAL didagangkan antara $ 0.525603 rendah dan $ 0.558078 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi EQUAL sepanjang masa ialah $ 7.13, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.465431.

Dari segi prestasi jangka pendek, EQUAL telah berubah sebanyak -1.08% sejak sejam yang lalu, +0.25% dalam 24 jam dan +7.83% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Equalizer on Sonic (EQUAL) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 673.11K$ 673.11K $ 673.11K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 2.71M$ 2.71M $ 2.71M Bekalan Peredaran 1.25M 1.25M 1.25M Jumlah Bekalan 5,014,255.739134425 5,014,255.739134425 5,014,255.739134425

Had Pasaran semasa Equalizer on Sonic ialah $ 673.11K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran EQUAL ialah 1.25M, dengan jumlah bekalan sebanyak 5014255.739134425. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 2.71M.