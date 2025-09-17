Equation (EQU) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0 $ 0 $ 0 24J Rendah $ 0 $ 0 $ 0 24J Tinggi 24J Rendah $ 0$ 0 $ 0 24J Tinggi $ 0$ 0 $ 0 Sepanjang Masa $ 55.09$ 55.09 $ 55.09 Harga Terendah $ 0.00580789$ 0.00580789 $ 0.00580789 Perubahan Harga (1J) -- Perubahan Harga (1D) -- Perubahan Harga (7D) +0.59% Perubahan Harga (7D) +0.59%

Equation (EQU) harga masa nyata ialah $0.01732941. Sepanjang 24 jam yang lalu, EQU didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi EQU sepanjang masa ialah $ 55.09, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.00580789.

Dari segi prestasi jangka pendek, EQU telah berubah sebanyak -- sejak sejam yang lalu, -- dalam 24 jam dan +0.59% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Equation (EQU) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 17.96K$ 17.96K $ 17.96K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 37.50K$ 37.50K $ 37.50K Bekalan Peredaran 1.04M 1.04M 1.04M Jumlah Bekalan 2,164,012.199843723 2,164,012.199843723 2,164,012.199843723

Had Pasaran semasa Equation ialah $ 17.96K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran EQU ialah 1.04M, dengan jumlah bekalan sebanyak 2164012.199843723. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 37.50K.