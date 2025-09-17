Equilibria (XEQ) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0.01390885 $ 0.01390885 $ 0.01390885 24J Rendah $ 0.02029842 $ 0.02029842 $ 0.02029842 24J Tinggi 24J Rendah $ 0.01390885$ 0.01390885 $ 0.01390885 24J Tinggi $ 0.02029842$ 0.02029842 $ 0.02029842 Sepanjang Masa $ 0.91394$ 0.91394 $ 0.91394 Harga Terendah $ 0$ 0 $ 0 Perubahan Harga (1J) +0.40% Perubahan Harga (1D) -23.16% Perubahan Harga (7D) +60.56% Perubahan Harga (7D) +60.56%

Equilibria (XEQ) harga masa nyata ialah $0.0149197. Sepanjang 24 jam yang lalu, XEQ didagangkan antara $ 0.01390885 rendah dan $ 0.02029842 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi XEQ sepanjang masa ialah $ 0.91394, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, XEQ telah berubah sebanyak +0.40% sejak sejam yang lalu, -23.16% dalam 24 jam dan +60.56% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Equilibria (XEQ) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 908.63K$ 908.63K $ 908.63K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 1.25M$ 1.25M $ 1.25M Bekalan Peredaran 60.88M 60.88M 60.88M Jumlah Bekalan 84,000,000.0 84,000,000.0 84,000,000.0

Had Pasaran semasa Equilibria ialah $ 908.63K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran XEQ ialah 60.88M, dengan jumlah bekalan sebanyak 84000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 1.25M.