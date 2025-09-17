Equilibria Finance ePENDLE (EPENDLE) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0 $ 0 $ 0 24J Rendah $ 0 $ 0 $ 0 24J Tinggi 24J Rendah $ 0$ 0 $ 0 24J Tinggi $ 0$ 0 $ 0 Sepanjang Masa $ 2.88$ 2.88 $ 2.88 Harga Terendah $ 0.473555$ 0.473555 $ 0.473555 Perubahan Harga (1J) -- Perubahan Harga (1D) -- Perubahan Harga (7D) 0.00% Perubahan Harga (7D) 0.00%

Equilibria Finance ePENDLE (EPENDLE) harga masa nyata ialah $2.81. Sepanjang 24 jam yang lalu, EPENDLE didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi EPENDLE sepanjang masa ialah $ 2.88, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.473555.

Dari segi prestasi jangka pendek, EPENDLE telah berubah sebanyak -- sejak sejam yang lalu, -- dalam 24 jam dan 0.00% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Equilibria Finance ePENDLE (EPENDLE) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 23.77M$ 23.77M $ 23.77M Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 23.79M$ 23.79M $ 23.79M Bekalan Peredaran 8.47M 8.47M 8.47M Jumlah Bekalan 8,472,232.713659927 8,472,232.713659927 8,472,232.713659927

Had Pasaran semasa Equilibria Finance ePENDLE ialah $ 23.77M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran EPENDLE ialah 8.47M, dengan jumlah bekalan sebanyak 8472232.713659927. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 23.79M.