EquitEdge Harga Hari Ini

Harga langsung EquitEdge (EEG) hari ini ialah $ 0.05005, dengan 0.00% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa EEG kepada USD penukaran adalah $ 0.05005 setiap EEG.

EquitEdge kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 20,019,981, dengan bekalan edaran sebanyak 400.00M EEG. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, EEG didagangkan antara $ 0.05005 (rendah) dan $ 0.05005 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 0.058283, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.04823955.

Dalam prestasi jangka pendek, EEG dipindahkan -- dalam sejam terakhir dan 0.00% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.

EquitEdge (EEG) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 20.02M$ 20.02M $ 20.02M Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 25.02M$ 25.02M $ 25.02M Bekalan Peredaran 400.00M 400.00M 400.00M Jumlah Bekalan 500,000,000.0 500,000,000.0 500,000,000.0

Had Pasaran semasa EquitEdge ialah $ 20.02M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran EEG ialah 400.00M, dengan jumlah bekalan sebanyak 500000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 25.02M.