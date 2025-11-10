Tokenomik EquitEdge (EEG)

Lihat cerapan utama tentang EquitEdge (EEG), termasuk bekalan token, model pengedaran dan data pasaran masa nyata.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-11-10 16:49:07 (UTC+8)
USD

EquitEdge (EEG) Tokenomik & Analisis Harga

Teroka tokenomik utama dan data harga untuk EquitEdge (EEG), termasuk modal pasaran, butiran bekalan, FDV dan sejarah harga. Fahami nilai semasa dan kedudukan pasaran token sepintas lalu.

Modal Pasaran:
$ 20.02M
$ 20.02M
Jumlah Bekalan:
$ 500.00M
$ 500.00M
Bekalan Edaran:
$ 400.00M
$ 400.00M
FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):
$ 25.02M
$ 25.02M
Tertinggi Sepanjang Masa:
$ 0.058283
$ 0.058283
Terendah Sepanjang Masa:
$ 0.04823955
$ 0.04823955
Harga Semasa:
$ 0.05005
$ 0.05005

EquitEdge (EEG) Maklumat

EquitEdge’ s vision is to make real estate investment affordable and easily accessible to everyone by providing a global platform operating well within the defined regulatory framework. Built on XDC Network, EquitEdge enables its users to invest in this prospective real estate sector and get key benefits such as competitive risk-adjusted returns, high tangible asset value, and attractive and stable income returns in the form of rent and leasing fees. Although real estate is a safe and stable source of income, it is one of the most illiquid assets and requires more entailing and long transaction processes and significant capital commitments. High transaction costs, land use regulations and other barriers make one’s entry into real estate different from various other asset classes. EquitEdge addresses these inefficiencies and inaccuracies in the real estate industry with the use of blockchain technology. EquitEdge specializes in offering fractional ownership of high-value real estate assets and provides its clients with a competitive edge in the market.

Laman Web Rasmi:
https://equitedge.com/
Kertas putih:
https://equitedge.com/assets/documents/Final%20Whitepaper.pdf

Tokenomik EquitEdge (EEG): Metrik Utama Diterangkan dan Kes Penggunaan

Memahami tokenomik EquitEdge (EEG) adalah penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, kemampanan dan potensinya.

Metrik Utama dan Cara Ia Dikira:

Jumlah Bekalan:

Bilangan maksimum token EEG yang telah atau akan dicipta.

Bekalan Edaran:

Bilangan token kini tersedia di pasaran dan dipegang oleh orang awam.

Bekalan Maks:

Had tetap tentang bilangan token EEG yang boleh wujud secara keseluruhan.

FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):

Dikira sebagai harga semasa × bekalan maks, memberikan unjuran jumlah had pasaran jika semua token berada dalam edaran.

Kadar Inflasi:

Mencerminkan betapa pantas token baharu diperkenalkan, menjejaskan kekurangan dan pergerakan harga jangka panjang.

Mengapakah Metrik Ini Penting untuk Pedagang?

Bekalan edaran yang tinggi = kecairan yang lebih besar.

Bekalan maksimum terhad + inflasi rendah = potensi kenaikan harga jangka panjang.

Pengedaran token telus = kepercayaan yang lebih baik dalam projek dan risiko kawalan berpusat yang lebih rendah.

FDV tinggi dengan had pasaran semasa yang rendah = kemungkinan isyarat penilaian berlebihan.

Setelah anda memahami tokenomik EEG, terokai EEG harga langsung token!

EEG Ramalan Harga

Ingin tahu ke mana hala tuju EEG? Halaman ramalan harga EEG kami menggabungkan sentimen pasaran, arah aliran sejarah dan penunjuk teknikal untuk memberikan pandangan yang berpandangan ke hadapan.

Mengapa Anda Perlu Memilih MEXC?

Penafian

