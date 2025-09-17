Apakah itu EquityPay (EQPAY)

EquityPay is creating a self-growing community of Entrepreneurs, composed of people with the highest ethics, to be governed under the principles of divine or natural laws wherein members would transact with each other under the self-regulated or community-made by-laws woven carefully with the concepts of honesty and integrity reflected with fair treatment to all. EquityPay will be developing a platform for E-commerce similar to Amazon, wherein the members would be indulging in the sale and purchase of goods amongst themselves. Similarly, a platform like Fiverr for buying and selling services would be created followed by a platform for providing educational courses similar in line to Udemy. The websites so created could be accessed only by the community members. The payment method would prominently be EquityPay (EQPAY) coin that will be listed in the crypto exchanges and would be utilized for the private use of the members. Aside from this, the community will run the referral reward program, i.e. Dragonfly Reward Program to be developed by Dragonfly App, Development LLC for which EquityPay has allotted them 7,000,000 pre-minted EQPAY coins. In addition, several apps will be developed by Dragonfly App for the community members which will be available to the public for free to spread awareness of the brand. One of them would be ‘DragonFly wallet’, which would be a wallet for secured storage of EQPAY coins. As an added advantage, EQPAY coins could be earned in the form of a referral reward by inviting others to use this Free Wallet. The referral reward program will run for 3 years for the growth of the community that can be easily tracked through analytics, leaderboards, and related reporting sections within the app. All rewards will be credited to the “Dragonfly Wallet” itself. EQPAY coins were first mined in September 2021 and have been tested by miners from across the globe resulting in the fixation of several bugs. The coins could be mined and staked.

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai EquityPay (EQPAY) Berapakah nilai EquityPay (EQPAY) hari ini? Harga langsung EQPAY dalam USD ialah 0.00969093 USD , dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini. Apakah harga semasa EQPAY ke USD? $ 0.00969093 . Lihat Harga semasa EQPAY ke USD ialah. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat. Apakah had pasaran EquityPay? Had pasaran untuk EQPAY ialah $ 124.83K USD . Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token. Apakah bekalan edaran EQPAY? Bekalan edaran EQPAY ialah 12.88M USD . Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) EQPAY? EQPAY mencapai harga ATH sebanyak 0.59076 USD . Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa EQPAY? EQPAY melihat harga ATL sebanyak 0.00397447 USD . Berapakah jumlah dagangan EQPAY? Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk EQPAYialah -- USD . Adakah EQPAY akan naik lebih tinggi tahun ini? EQPAY mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak EQPAYramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.

