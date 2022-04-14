Tokenomik EraLabs (ERALAB)
EraLabs (ERALAB) Maklumat
AI-Powered Blockchain Innovation EraLabs combines AI and blockchain to create smart, automated, and secure solutions for traders, investors, and developers. From automated trading bots to privacy-focused transaction tools, our platform ensures you stay ahead in the Web3 revolution. EraLabs is continuously evolving to enhance AI-powered blockchain solutions. Our roadmap outlines the key milestones in our development journey.
EraLabs (ERALAB) Tokenomik & Analisis Harga
Teroka tokenomik utama dan data harga untuk EraLabs (ERALAB), termasuk modal pasaran, butiran bekalan, FDV dan sejarah harga. Fahami nilai semasa dan kedudukan pasaran token sepintas lalu.
Tokenomik EraLabs (ERALAB): Metrik Utama Diterangkan dan Kes Penggunaan
Memahami tokenomik EraLabs (ERALAB) adalah penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, kemampanan dan potensinya.
Metrik Utama dan Cara Ia Dikira:
Jumlah Bekalan:
Bilangan maksimum token ERALAB yang telah atau akan dicipta.
Bekalan Edaran:
Bilangan token kini tersedia di pasaran dan dipegang oleh orang awam.
Bekalan Maks:
Had tetap tentang bilangan token ERALAB yang boleh wujud secara keseluruhan.
FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):
Dikira sebagai harga semasa × bekalan maks, memberikan unjuran jumlah had pasaran jika semua token berada dalam edaran.
Kadar Inflasi:
Mencerminkan betapa pantas token baharu diperkenalkan, menjejaskan kekurangan dan pergerakan harga jangka panjang.
Mengapakah Metrik Ini Penting untuk Pedagang?
Bekalan edaran yang tinggi = kecairan yang lebih besar.
Bekalan maksimum terhad + inflasi rendah = potensi kenaikan harga jangka panjang.
Pengedaran token telus = kepercayaan yang lebih baik dalam projek dan risiko kawalan berpusat yang lebih rendah.
FDV tinggi dengan had pasaran semasa yang rendah = kemungkinan isyarat penilaian berlebihan.
Setelah anda memahami tokenomik ERALAB, terokai ERALAB harga langsung token!
