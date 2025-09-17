erebus (ERB) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0 $ 0 $ 0 24J Rendah $ 0 $ 0 $ 0 24J Tinggi 24J Rendah $ 0$ 0 $ 0 24J Tinggi $ 0$ 0 $ 0 Sepanjang Masa $ 0.00054737$ 0.00054737 $ 0.00054737 Harga Terendah $ 0.00000627$ 0.00000627 $ 0.00000627 Perubahan Harga (1J) -- Perubahan Harga (1D) -- Perubahan Harga (7D) +8.67% Perubahan Harga (7D) +8.67%

erebus (ERB) harga masa nyata ialah $0.00000991. Sepanjang 24 jam yang lalu, ERB didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi ERB sepanjang masa ialah $ 0.00054737, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.00000627.

Dari segi prestasi jangka pendek, ERB telah berubah sebanyak -- sejak sejam yang lalu, -- dalam 24 jam dan +8.67% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

erebus (ERB) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 9.91K$ 9.91K $ 9.91K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 9.91K$ 9.91K $ 9.91K Bekalan Peredaran 999.39M 999.39M 999.39M Jumlah Bekalan 999,386,255.701524 999,386,255.701524 999,386,255.701524

Had Pasaran semasa erebus ialah $ 9.91K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran ERB ialah 999.39M, dengan jumlah bekalan sebanyak 999386255.701524. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 9.91K.