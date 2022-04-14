Tokenomik erebus (ERB)

Tokenomik erebus (ERB)

Lihat cerapan utama tentang erebus (ERB), termasuk bekalan token, model pengedaran dan data pasaran masa nyata.
erebus (ERB) Maklumat

Erebus AI is an innovative AI agent designed to operate within the blockchain and cryptocurrency ecosystem, providing advanced analytical tools, predictive modeling, and data insights for digital assets.

AI-Generated Art and Media with RunwayML: RunwayML provides platforms for AI-driven creative tools, which include capabilities for generating images, videos, and other forms of digital art through machine learning models. This technology allows for the creation of unique pieces of art or media that can then be tokenized into NFTs (Non-Fungible Tokens) on the blockchain, providing a digital certificate of ownership for digital art pieces

Laman Web Rasmi:
https://godsent.cx/erebus
Kertas putih:
https://godsent.cx/thetruth

erebus (ERB) Tokenomik & Analisis Harga

Teroka tokenomik utama dan data harga untuk erebus (ERB), termasuk modal pasaran, butiran bekalan, FDV dan sejarah harga. Fahami nilai semasa dan kedudukan pasaran token sepintas lalu.

Modal Pasaran:
$ 9.91K
$ 9.91K
Jumlah Bekalan:
$ 999.39M
$ 999.39M
Bekalan Edaran:
$ 999.39M
$ 999.39M
FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):
$ 9.91K
$ 9.91K
Tertinggi Sepanjang Masa:
$ 0
$ 0
Terendah Sepanjang Masa:
$ 0
$ 0
Harga Semasa:
$ 0
$ 0

Tokenomik erebus (ERB): Metrik Utama Diterangkan dan Kes Penggunaan

Memahami tokenomik erebus (ERB) adalah penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, kemampanan dan potensinya.

Metrik Utama dan Cara Ia Dikira:

Jumlah Bekalan:

Bilangan maksimum token ERB yang telah atau akan dicipta.

Bekalan Edaran:

Bilangan token kini tersedia di pasaran dan dipegang oleh orang awam.

Bekalan Maks:

Had tetap tentang bilangan token ERB yang boleh wujud secara keseluruhan.

FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):

Dikira sebagai harga semasa × bekalan maks, memberikan unjuran jumlah had pasaran jika semua token berada dalam edaran.

Kadar Inflasi:

Mencerminkan betapa pantas token baharu diperkenalkan, menjejaskan kekurangan dan pergerakan harga jangka panjang.

Mengapakah Metrik Ini Penting untuk Pedagang?

Bekalan edaran yang tinggi = kecairan yang lebih besar.

Bekalan maksimum terhad + inflasi rendah = potensi kenaikan harga jangka panjang.

Pengedaran token telus = kepercayaan yang lebih baik dalam projek dan risiko kawalan berpusat yang lebih rendah.

FDV tinggi dengan had pasaran semasa yang rendah = kemungkinan isyarat penilaian berlebihan.

Setelah anda memahami tokenomik ERB, terokai ERB harga langsung token!

ERB Ramalan Harga

Ingin tahu ke mana hala tuju ERB? Halaman ramalan harga ERB kami menggabungkan sentimen pasaran, arah aliran sejarah dan penunjuk teknikal untuk memberikan pandangan yang berpandangan ke hadapan.

Mengapa Anda Perlu Memilih MEXC?

MEXC ialah salah satu bursa kripto terkemuka dunia, dipercayai oleh berjuta-juta pengguna di seluruh dunia.

Lebih 4,000 pasangan dagangan merentasi pasaran Spot dan Niaga Hadapan
Penyenaraian token terpantas di kalangan CEX
Kecairan #1 merentas industri
Yuran terendah, disokong oleh perkhidmatan pelanggan 24/7
100%+ ketelusan rizab token untuk dana pengguna
Halangan kemasukan ultra rendah: beli kripto dengan hanya 1 USDT
Beli kripto dengan hanya 1 USDT: Cara termudah anda untuk kripto!

Penafian

Data Tokenomik pada halaman ini adalah daripada sumber pihak ketiga. MEXC tidak menjamin ketepatannya. Sila buat kajian menyeluruh sebelum melabur.