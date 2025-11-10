ErectusDAO Harga Hari Ini

Harga langsung ErectusDAO (YUGE) hari ini ialah $ 0.185675, dengan 3.36% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa YUGE kepada USD penukaran adalah $ 0.185675 setiap YUGE.

ErectusDAO kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 296,145, dengan bekalan edaran sebanyak 1.60M YUGE. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, YUGE didagangkan antara $ 0.176881 (rendah) dan $ 0.186117 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 0.281013, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.163916.

Dalam prestasi jangka pendek, YUGE dipindahkan +0.64% dalam sejam terakhir dan -7.75% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.

ErectusDAO (YUGE) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 296.15K Kelantangan (24J) -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 296.15K Bekalan Peredaran 1.60M Jumlah Bekalan 1,595,241.433839235

Had Pasaran semasa ErectusDAO ialah $ 296.15K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran YUGE ialah 1.60M, dengan jumlah bekalan sebanyak 1595241.433839235. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 296.15K.