Tokenomik ErectusDAO (YUGE)

Lihat cerapan utama tentang ErectusDAO (YUGE), termasuk bekalan token, model pengedaran dan data pasaran masa nyata.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-11-10 18:00:29 (UTC+8)
USD

ErectusDAO (YUGE) Tokenomik & Analisis Harga

Teroka tokenomik utama dan data harga untuk ErectusDAO (YUGE), termasuk modal pasaran, butiran bekalan, FDV dan sejarah harga. Fahami nilai semasa dan kedudukan pasaran token sepintas lalu.

Modal Pasaran:
$ 304.47K
$ 304.47K
Jumlah Bekalan:
$ 1.60M
$ 1.60M
Bekalan Edaran:
$ 1.60M
$ 1.60M
FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):
$ 304.47K
$ 304.47K
Tertinggi Sepanjang Masa:
$ 0.281013
$ 0.281013
Terendah Sepanjang Masa:
$ 0.163916
$ 0.163916
Harga Semasa:
$ 0.190797
$ 0.190797

ErectusDAO (YUGE) Maklumat

$YUGE is a governance token, serving solely for decision-making within the DAO. It does not represent an investment or an opportunity for economic gain. $YUGE holders should not expect any form of financial return from purchasing this token. Its purpose is exclusively to enable participation in governance decisions, without any implied promise of financial profit. $YUGE enables token holders to: Curate and fund high-impact male sexual health research. Incubate significant intellectual property in the field of regenerative urology, andrology and men's health. Determine the governance of such intellectual property Govern the ErectusDAO treasury. ErectusDAO is funding innovative research in the field of andrology and male sexual health with a focus on regenerative strategies and longevity. Current projects are coming soon. Researchers can apply by submitting an application on the Projects page.

Laman Web Rasmi:
https://erectusdao.org/

Tokenomik ErectusDAO (YUGE): Metrik Utama Diterangkan dan Kes Penggunaan

Memahami tokenomik ErectusDAO (YUGE) adalah penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, kemampanan dan potensinya.

Metrik Utama dan Cara Ia Dikira:

Jumlah Bekalan:

Bilangan maksimum token YUGE yang telah atau akan dicipta.

Bekalan Edaran:

Bilangan token kini tersedia di pasaran dan dipegang oleh orang awam.

Bekalan Maks:

Had tetap tentang bilangan token YUGE yang boleh wujud secara keseluruhan.

FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):

Dikira sebagai harga semasa × bekalan maks, memberikan unjuran jumlah had pasaran jika semua token berada dalam edaran.

Kadar Inflasi:

Mencerminkan betapa pantas token baharu diperkenalkan, menjejaskan kekurangan dan pergerakan harga jangka panjang.

Mengapakah Metrik Ini Penting untuk Pedagang?

Bekalan edaran yang tinggi = kecairan yang lebih besar.

Bekalan maksimum terhad + inflasi rendah = potensi kenaikan harga jangka panjang.

Pengedaran token telus = kepercayaan yang lebih baik dalam projek dan risiko kawalan berpusat yang lebih rendah.

FDV tinggi dengan had pasaran semasa yang rendah = kemungkinan isyarat penilaian berlebihan.

Setelah anda memahami tokenomik YUGE, terokai YUGE harga langsung token!

YUGE Ramalan Harga

Ingin tahu ke mana hala tuju YUGE? Halaman ramalan harga YUGE kami menggabungkan sentimen pasaran, arah aliran sejarah dan penunjuk teknikal untuk memberikan pandangan yang berpandangan ke hadapan.

Penafian

Data Tokenomik pada halaman ini adalah daripada sumber pihak ketiga. MEXC tidak menjamin ketepatannya. Sila buat kajian menyeluruh sebelum melabur.

Sila baca dan fahami Perjanjian Pengguna dan Dasar Privasi