Erha Harga Hari Ini

Harga langsung Erha (二哈) hari ini ialah $ 0.00000747, dengan 0.67% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa 二哈 kepada USD penukaran adalah $ 0.00000747 setiap 二哈.

Erha kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 7,469.82, dengan bekalan edaran sebanyak 1.00B 二哈. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, 二哈 didagangkan antara $ 0.00000736 (rendah) dan $ 0.00000747 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 0.02344646, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.0000063.

Dalam prestasi jangka pendek, 二哈 dipindahkan -- dalam sejam terakhir dan -13.13% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.

Erha (二哈) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 7.47K$ 7.47K $ 7.47K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 7.47K$ 7.47K $ 7.47K Bekalan Peredaran 1.00B 1.00B 1.00B Jumlah Bekalan 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Had Pasaran semasa Erha ialah $ 7.47K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran 二哈 ialah 1.00B, dengan jumlah bekalan sebanyak 1000000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 7.47K.