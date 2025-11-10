Eris Amplified Luna Harga Hari Ini

Harga langsung Eris Amplified Luna (AMPLUNA) hari ini ialah $ 0.164135, dengan 1.27% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa AMPLUNA kepada USD penukaran adalah $ 0.164135 setiap AMPLUNA.

Eris Amplified Luna kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 489,068, dengan bekalan edaran sebanyak 2.98M AMPLUNA. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, AMPLUNA didagangkan antara $ 0.155443 (rendah) dan $ 0.165954 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 4.1, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.07169.

Dalam prestasi jangka pendek, AMPLUNA dipindahkan -1.09% dalam sejam terakhir dan -0.83% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.

Eris Amplified Luna (AMPLUNA) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 489.07K$ 489.07K $ 489.07K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 489.07K$ 489.07K $ 489.07K Bekalan Peredaran 2.98M 2.98M 2.98M Jumlah Bekalan 2,979,690.533685 2,979,690.533685 2,979,690.533685

Had Pasaran semasa Eris Amplified Luna ialah $ 489.07K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran AMPLUNA ialah 2.98M, dengan jumlah bekalan sebanyak 2979690.533685. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 489.07K.