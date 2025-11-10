ERIS Arbitrage LUNA Harga Hari Ini

Harga langsung ERIS Arbitrage LUNA (ARBLUNA) hari ini ialah $ 0.220206, dengan 1.58% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa ARBLUNA kepada USD penukaran adalah $ 0.220206 setiap ARBLUNA.

ERIS Arbitrage LUNA kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 145,265, dengan bekalan edaran sebanyak 660.44K ARBLUNA. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, ARBLUNA didagangkan antara $ 0.21057 (rendah) dan $ 0.220112 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 0.336882, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.095256.

Dalam prestasi jangka pendek, ARBLUNA dipindahkan +1.45% dalam sejam terakhir dan +1.24% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.

ERIS Arbitrage LUNA (ARBLUNA) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 145.27K$ 145.27K $ 145.27K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 145.27K$ 145.27K $ 145.27K Bekalan Peredaran 660.44K 660.44K 660.44K Jumlah Bekalan 660,438.540887 660,438.540887 660,438.540887

Had Pasaran semasa ERIS Arbitrage LUNA ialah $ 145.27K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran ARBLUNA ialah 660.44K, dengan jumlah bekalan sebanyak 660438.540887. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 145.27K.