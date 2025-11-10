Tokenomik ERIS Arbitrage LUNA (ARBLUNA)

Lihat cerapan utama tentang ERIS Arbitrage LUNA (ARBLUNA), termasuk bekalan token, model pengedaran dan data pasaran masa nyata.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-11-10 19:17:15 (UTC+8)
ERIS Arbitrage LUNA (ARBLUNA) Tokenomik & Analisis Harga

Teroka tokenomik utama dan data harga untuk ERIS Arbitrage LUNA (ARBLUNA), termasuk modal pasaran, butiran bekalan, FDV dan sejarah harga. Fahami nilai semasa dan kedudukan pasaran token sepintas lalu.

Modal Pasaran:
$ 144.63K
Jumlah Bekalan:
$ 663.64K
Bekalan Edaran:
$ 663.64K
FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):
$ 144.63K
Tertinggi Sepanjang Masa:
$ 0.336882
Terendah Sepanjang Masa:
$ 0.095256
Harga Semasa:
$ 0.218373
ERIS Arbitrage LUNA (ARBLUNA) Maklumat

arbLUNA is Eris Protocol’s arbitrage-powered LST on Terra (phoenix-1). Users obtain arbLUNA through the Arb Vault, which captures structural spreads between LUNA and LST markets (e.g., unbonding lag, routing frictions) and auto-compounds yield into the token’s value. Beyond simple staking, arbLUNA is a first-class citizen in Eris’s Terra Liquidity Alliance (TLA)—a ve(3,3)–style liquidity coordination layer where LSTs can be locked for voting power, used to direct weekly incentives to LP pools, and accrue additional rewards through rebases. The design aligns staking yield, governance, and market depth so Terra traders face tighter spreads and deeper liquidity while holders benefit from programmatic, on-chain value accrual.

Laman Web Rasmi:
https://www.erisprotocol.com/
Kertas putih:
https://docs.erisprotocol.com/products/arb-vault/

Tokenomik ERIS Arbitrage LUNA (ARBLUNA): Metrik Utama Diterangkan dan Kes Penggunaan

Memahami tokenomik ERIS Arbitrage LUNA (ARBLUNA) adalah penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, kemampanan dan potensinya.

Metrik Utama dan Cara Ia Dikira:

Jumlah Bekalan:

Bilangan maksimum token ARBLUNA yang telah atau akan dicipta.

Bekalan Edaran:

Bilangan token kini tersedia di pasaran dan dipegang oleh orang awam.

Bekalan Maks:

Had tetap tentang bilangan token ARBLUNA yang boleh wujud secara keseluruhan.

FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):

Dikira sebagai harga semasa × bekalan maks, memberikan unjuran jumlah had pasaran jika semua token berada dalam edaran.

Kadar Inflasi:

Mencerminkan betapa pantas token baharu diperkenalkan, menjejaskan kekurangan dan pergerakan harga jangka panjang.

Mengapakah Metrik Ini Penting untuk Pedagang?

Bekalan edaran yang tinggi = kecairan yang lebih besar.

Bekalan maksimum terhad + inflasi rendah = potensi kenaikan harga jangka panjang.

Pengedaran token telus = kepercayaan yang lebih baik dalam projek dan risiko kawalan berpusat yang lebih rendah.

FDV tinggi dengan had pasaran semasa yang rendah = kemungkinan isyarat penilaian berlebihan.

Setelah anda memahami tokenomik ARBLUNA, terokai ARBLUNA harga langsung token!

ARBLUNA Ramalan Harga

Ingin tahu ke mana hala tuju ARBLUNA? Halaman ramalan harga ARBLUNA kami menggabungkan sentimen pasaran, arah aliran sejarah dan penunjuk teknikal untuk memberikan pandangan yang berpandangan ke hadapan.

Beli kripto dengan hanya 1 USDT: Cara termudah anda untuk kripto!

Penafian

Data Tokenomik pada halaman ini adalah daripada sumber pihak ketiga. MEXC tidak menjamin ketepatannya. Sila buat kajian menyeluruh sebelum melabur.

