Ertha (ERTHA) harga masa nyata ialah --. Sepanjang 24 jam yang lalu, ERTHA didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi ERTHA sepanjang masa ialah $ 0.421191, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, ERTHA telah berubah sebanyak -1.95% sejak sejam yang lalu, -13.46% dalam 24 jam dan -28.45% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Ertha (ERTHA) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 368.74K$ 368.74K $ 368.74K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 608.48K$ 608.48K $ 608.48K Bekalan Peredaran 1.21B 1.21B 1.21B Jumlah Bekalan 2,000,000,000.0 2,000,000,000.0 2,000,000,000.0

Had Pasaran semasa Ertha ialah $ 368.74K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran ERTHA ialah 1.21B, dengan jumlah bekalan sebanyak 2000000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 608.48K.