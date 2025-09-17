Escaped Lab Monkeys (MONKEY) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0 24J Rendah $ 0 24J Tinggi Sepanjang Masa $ 0.00736887 Harga Terendah $ 0 Perubahan Harga (1J) 0.00% Perubahan Harga (1D) +0.09% Perubahan Harga (7D) +8.96%

Escaped Lab Monkeys (MONKEY) harga masa nyata ialah --. Sepanjang 24 jam yang lalu, MONKEY didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi MONKEY sepanjang masa ialah $ 0.00736887, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, MONKEY telah berubah sebanyak 0.00% sejak sejam yang lalu, +0.09% dalam 24 jam dan +8.96% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Escaped Lab Monkeys (MONKEY) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 33.30K Kelantangan (24J) -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 33.30K Bekalan Peredaran 932.94M Jumlah Bekalan 932,937,500.000001

Had Pasaran semasa Escaped Lab Monkeys ialah $ 33.30K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran MONKEY ialah 932.94M, dengan jumlah bekalan sebanyak 932937500.000001. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 33.30K.