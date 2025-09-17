Escoin (ELG) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0.286989 $ 0.286989 $ 0.286989 24J Rendah $ 0.291641 $ 0.291641 $ 0.291641 24J Tinggi 24J Rendah $ 0.286989$ 0.286989 $ 0.286989 24J Tinggi $ 0.291641$ 0.291641 $ 0.291641 Sepanjang Masa $ 3.61$ 3.61 $ 3.61 Harga Terendah $ 0.00064644$ 0.00064644 $ 0.00064644 Perubahan Harga (1J) -0.05% Perubahan Harga (1D) -0.65% Perubahan Harga (7D) +0.46% Perubahan Harga (7D) +0.46%

Escoin (ELG) harga masa nyata ialah $0.289218. Sepanjang 24 jam yang lalu, ELG didagangkan antara $ 0.286989 rendah dan $ 0.291641 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi ELG sepanjang masa ialah $ 3.61, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.00064644.

Dari segi prestasi jangka pendek, ELG telah berubah sebanyak -0.05% sejak sejam yang lalu, -0.65% dalam 24 jam dan +0.46% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Escoin (ELG) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 53.26M$ 53.26M $ 53.26M Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 72.28M$ 72.28M $ 72.28M Bekalan Peredaran 184.21M 184.21M 184.21M Jumlah Bekalan 250,000,000.0 250,000,000.0 250,000,000.0

Had Pasaran semasa Escoin ialah $ 53.26M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran ELG ialah 184.21M, dengan jumlah bekalan sebanyak 250000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 72.28M.