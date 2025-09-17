Lagi Mengenai BAHIA

Maklumat Harga BAHIA

Laman Web Rasmi BAHIA

Tokenomik BAHIA

Ramalan Harga BAHIA

Peroleh

Airdrop+

Berita

Blog

Ketahui

Esporte Clube Bahia Fan Token Logo

Esporte Clube Bahia Fan Token Harga (BAHIA)

Tidak tersenarai

1 BAHIA ke USD Harga Langsung:

$0.072112
$0.072112$0.072112
-1.20%1D
mexc
Data token ini diperoleh daripada pihak ketiga. MEXC bertindak semata-mata sebagai pengumpul maklumat. Terokai token-token lain yang tersenarai di pasaran Spot MEXC!
USD
Esporte Clube Bahia Fan Token (BAHIA) Carta Harga Langsung
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-17 15:16:50 (UTC+8)

Esporte Clube Bahia Fan Token (BAHIA) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam:
$ 0.072037
$ 0.072037$ 0.072037
24J Rendah
$ 0.074327
$ 0.074327$ 0.074327
24J Tinggi

$ 0.072037
$ 0.072037$ 0.072037

$ 0.074327
$ 0.074327$ 0.074327

$ 1.37
$ 1.37$ 1.37

$ 0.072037
$ 0.072037$ 0.072037

--

-1.20%

-4.98%

-4.98%

Esporte Clube Bahia Fan Token (BAHIA) harga masa nyata ialah $0.072112. Sepanjang 24 jam yang lalu, BAHIA didagangkan antara $ 0.072037 rendah dan $ 0.074327 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi BAHIA sepanjang masa ialah $ 1.37, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.072037.

Dari segi prestasi jangka pendek, BAHIA telah berubah sebanyak -- sejak sejam yang lalu, -1.20% dalam 24 jam dan -4.98% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Esporte Clube Bahia Fan Token (BAHIA) Maklumat Pasaran

$ 72.18K
$ 72.18K$ 72.18K

--
----

$ 721.12K
$ 721.12K$ 721.12K

1.00M
1.00M 1.00M

10,000,000.0
10,000,000.0 10,000,000.0

Had Pasaran semasa Esporte Clube Bahia Fan Token ialah $ 72.18K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran BAHIA ialah 1.00M, dengan jumlah bekalan sebanyak 10000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 721.12K.

Esporte Clube Bahia Fan Token (BAHIA) Sejarah Harga USD

Pada hari ini, perubahan harga Esporte Clube Bahia Fan Token kepada USD adalah $ -0.0008821710064789.
Dalam 30 hari yang lalu, perubahan harga Esporte Clube Bahia Fan Token kepada USD adalah $ -0.0137908503.
Dalam 60 hari yang lalu, perubahan harga Esporte Clube Bahia Fan Token kepada USD adalah $ -0.0280721343.
Dalam 90 hari yang lalu, perubahan harga Esporte Clube Bahia Fan Token kepada USD adalah $ -0.1013028395788031.

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ -0.0008821710064789-1.20%
30 Hari$ -0.0137908503-19.12%
60 Hari$ -0.0280721343-38.92%
90 Hari$ -0.1013028395788031-58.41%

Apakah itu Esporte Clube Bahia Fan Token (BAHIA)

Fan Tokens allow fans across multiple sports verticals to exercise their share of influence within their favourite teams/leagues/clubs. Through Socios.com, fans are empowered to participate in certain club decisions, for example, choosing a goal celebration song in a football stadium, choosing which fighters should go head to head in MMA, and more. Thanks to Fan Tokens, holders receive access to once-in-a-lifetime experiences such as player meet and greets, training day events & much much more. The growing list of partnerships launching their Fan Tokens on the Socios.com platform includes some of the biggest sporting organizations in the world such as FC Barcelona, Inter Milan, AC Milan, Manchester City, UFC, ROUSH Fenway Racing, Aston Martin, just to name a few.

MEXC ialah pertukaran mata wang kripto terkemuka yang dipercayai oleh lebih 10 juta pengguna di seluruh dunia. Ia terkenal sebagai pertukaran dengan pemilihan token terluas, penyenaraian token terpantas, dan yuran perdagangan terendah dalam pasaran. Sertai MEXC sekarang untuk mengalami likuiditi peringkat teratas dan yuran yang paling kompetitif dalam pasaran!

Esporte Clube Bahia Fan Token (BAHIA) Sumber

Laman Web Rasmi

Esporte Clube Bahia Fan Token Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai Esporte Clube Bahia Fan Token (BAHIA) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset Esporte Clube Bahia Fan Token (BAHIA) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk Esporte Clube Bahia Fan Token.

Semak Esporte Clube Bahia Fan Token ramalan harga sekarang!

BAHIA kepada Mata Wang Tempatan

Tokenomik Esporte Clube Bahia Fan Token (BAHIA)

Memahami tokenomik Esporte Clube Bahia Fan Token (BAHIA) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token BAHIA dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai Esporte Clube Bahia Fan Token (BAHIA)

Berapakah nilai Esporte Clube Bahia Fan Token (BAHIA) hari ini?
Harga langsung BAHIA dalam USD ialah 0.072112 USD, dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini.
Apakah harga semasa BAHIA ke USD?
Harga semasa BAHIA ke USD ialah $ 0.072112. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat.
Apakah had pasaran Esporte Clube Bahia Fan Token?
Had pasaran untuk BAHIA ialah $ 72.18K USD. Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token.
Apakah bekalan edaran BAHIA?
Bekalan edaran BAHIA ialah 1.00M USD.
Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) BAHIA?
BAHIA mencapai harga ATH sebanyak 1.37 USD.
Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa BAHIA?
BAHIA melihat harga ATL sebanyak 0.072037 USD.
Berapakah jumlah dagangan BAHIA?
Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk BAHIAialah -- USD.
Adakah BAHIA akan naik lebih tinggi tahun ini?
BAHIA mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak BAHIAramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-17 15:16:50 (UTC+8)

Esporte Clube Bahia Fan Token (BAHIA) Kemas Kini Industri Penting

Masa (UTC+8)JenisMaklumat
09-16 14:49:00Kemas Kini Industri
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million
09-16 14:26:00Kemas Kini Industri
Base ecosystem tokens generally rise, stimulated by "Base exploring token issuance" news
09-15 18:21:00Kemas Kini Industri
Altcoins Fall Across the Board, HIFI Drops Over 47% in 24h
09-15 15:08:00Kemas Kini Industri
24h Spot Capital Inflow/Outflow Ranking: SOL Net Inflow of $30.4 Million, PUMP Net Inflow of $10.6 Million
09-15 12:13:00Kemas Kini Industri
Altcoin Season Index currently reports 72, just one step away from entering "Altcoin Season"
09-15 11:34:00Kemas Kini Industri
Some new and recently-listed tokens show relative strength today, MITO 24h increase exceeds 28%

Penafian

Harga mata wang kripto tertakluk kepada risiko pasaran yang tinggi dan turun naik harga. Anda harus melabur dalam projek dan produk yang anda kenali dan di mana anda memahami risiko yang terlibat. Anda harus mempertimbangkan dengan teliti pengalaman pelaburan anda, situasi kewangan, objektif pelaburan dan toleransi risiko dan berunding dengan penasihat kewangan bebas sebelum membuat sebarang pelaburan. Bahan ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat kewangan. Prestasi masa lalu bukanlah penunjuk prestasi masa hadapan yang boleh dipercayai. Nilai pelaburan anda boleh turun dan juga naik, dan anda mungkin tidak dapat kembali jumlah yang anda laburkan. Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk keputusan pelaburan anda. MEXC tidak bertanggungjawab atas sebarang kerugian yang mungkin anda alami. Untuk maklumat lanjut, sila rujuk kepada Syarat Penggunaan dan Amaran Risiko kami. Sila ambil perhatian juga bahawa data yang berkaitan dengan mata wang kripto yang dinyatakan di atas dibentangkan di sini (seperti harga langsung semasanya) adalah berdasarkan sumber pihak ketiga. Ia dipersembahkan kepada anda atas dasar "seadanya'' dan untuk tujuan maklumat sahaja, tanpa sebarang representasi atau waranti. Pautan yang diberikan kepada tapak pihak ketiga juga bukan di bawah kawalan MEXC. MEXC tidak bertanggungjawab untuk kebolehpercayaan dan ketepatan tapak pihak ketiga tersebut dan kandungannya.