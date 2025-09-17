Esporte Clube Bahia Fan Token (BAHIA) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0.072037 $ 0.072037 $ 0.072037 24J Rendah $ 0.074327 $ 0.074327 $ 0.074327 24J Tinggi 24J Rendah $ 0.072037$ 0.072037 $ 0.072037 24J Tinggi $ 0.074327$ 0.074327 $ 0.074327 Sepanjang Masa $ 1.37$ 1.37 $ 1.37 Harga Terendah $ 0.072037$ 0.072037 $ 0.072037 Perubahan Harga (1J) -- Perubahan Harga (1D) -1.20% Perubahan Harga (7D) -4.98% Perubahan Harga (7D) -4.98%

Esporte Clube Bahia Fan Token (BAHIA) harga masa nyata ialah $0.072112. Sepanjang 24 jam yang lalu, BAHIA didagangkan antara $ 0.072037 rendah dan $ 0.074327 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi BAHIA sepanjang masa ialah $ 1.37, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.072037.

Dari segi prestasi jangka pendek, BAHIA telah berubah sebanyak -- sejak sejam yang lalu, -1.20% dalam 24 jam dan -4.98% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Esporte Clube Bahia Fan Token (BAHIA) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 72.18K$ 72.18K $ 72.18K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 721.12K$ 721.12K $ 721.12K Bekalan Peredaran 1.00M 1.00M 1.00M Jumlah Bekalan 10,000,000.0 10,000,000.0 10,000,000.0

Had Pasaran semasa Esporte Clube Bahia Fan Token ialah $ 72.18K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran BAHIA ialah 1.00M, dengan jumlah bekalan sebanyak 10000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 721.12K.