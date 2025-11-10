ESV Capital Harga Hari Ini

Harga langsung ESV Capital (ESVC) hari ini ialah $ 0.00666558, dengan 0.57% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa ESVC kepada USD penukaran adalah $ 0.00666558 setiap ESVC.

ESV Capital kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 666,624, dengan bekalan edaran sebanyak 100.00M ESVC. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, ESVC didagangkan antara $ 0.00639982 (rendah) dan $ 0.00675927 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 0.193934, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.00539879.

Dalam prestasi jangka pendek, ESVC dipindahkan -1.12% dalam sejam terakhir dan -21.88% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.

ESV Capital (ESVC) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 666.62K$ 666.62K $ 666.62K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 666.62K$ 666.62K $ 666.62K Bekalan Peredaran 100.00M 100.00M 100.00M Jumlah Bekalan 99,999,917.859929 99,999,917.859929 99,999,917.859929

Had Pasaran semasa ESV Capital ialah $ 666.62K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran ESVC ialah 100.00M, dengan jumlah bekalan sebanyak 99999917.859929. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 666.62K.