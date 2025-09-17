Eternals (ETER) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0 $ 0 $ 0 24J Rendah $ 0 $ 0 $ 0 24J Tinggi 24J Rendah $ 0$ 0 $ 0 24J Tinggi $ 0$ 0 $ 0 Sepanjang Masa $ 0.00126503$ 0.00126503 $ 0.00126503 Harga Terendah $ 0$ 0 $ 0 Perubahan Harga (1J) -1.38% Perubahan Harga (1D) +1.33% Perubahan Harga (7D) -38.72% Perubahan Harga (7D) -38.72%

Eternals (ETER) harga masa nyata ialah --. Sepanjang 24 jam yang lalu, ETER didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi ETER sepanjang masa ialah $ 0.00126503, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, ETER telah berubah sebanyak -1.38% sejak sejam yang lalu, +1.33% dalam 24 jam dan -38.72% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Eternals (ETER) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 175.65K$ 175.65K $ 175.65K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 1.37M$ 1.37M $ 1.37M Bekalan Peredaran 1.28B 1.28B 1.28B Jumlah Bekalan 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0

Had Pasaran semasa Eternals ialah $ 175.65K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran ETER ialah 1.28B, dengan jumlah bekalan sebanyak 10000000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 1.37M.