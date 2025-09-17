Apakah itu ETF The Token (ETF)

What is the project about? $ETF stands as the bridge between memetic value and one of the most pivotal catalysts crypto has ever seen: spot BTC ETF applications and the SEC's decisions surrounding them. What makes your project unique? ETF The Token draws upon the unique spot BTC ETF narrative, allowing for the gamification of the pending ETF applications and building a community of like-minded crypto enthusiasts. History of your project. ETF The Token was launched on September 1, 2023 on the decentralized exchange Uniswap. What’s next for your project? ETF The Token gamifies each SEC decision regarding the pending spot ETF applications. Please refer to the website etf.live for a detailed roadmap. What can your token be used for? Currently, ETF The Token can be exchanged on Uniswap and can also function as any other ERC-20 token.

Berapakah nilai ETF The Token (ETF) hari ini? Harga langsung ETF dalam USD ialah 0.00334893 USD. Apakah had pasaran ETF The Token? Had pasaran untuk ETF ialah $ 70.33K USD. Apakah bekalan edaran ETF? Bekalan edaran ETF ialah 21.00M USD. Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) ETF? ETF mencapai harga ATH sebanyak 0.617664 USD. Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa ETF? ETF melihat harga ATL sebanyak 0.00152818 USD.

